深圳暴雨引發泥石流多車被埋　樓宇待檢測　居民回家之日遙遙無期

香港連日有暴雨天氣，上周五（6日）凌晨更一度發出紅色暴雨警告，毗鄰的深圳同樣遭受暴雨天氣影響，其中位於羅湖區的潤唐山莊小區，因為大雨天氣引發旁邊的相思林公園發生泥石流，居民要緊急撤離，約有20輛汽車受損，幸未有造成死傷。

截至今日（8日），受影響居民仍未能回家，街道辦和社區已展開清淤工作，住建部門同步為受影響房屋作安全檢測。



相思林公園內發生泥石流災害。（深圳大件事）

《南方都市報》報道，事發於周五凌晨1時許，羅湖區清水河街道銀湖社區相思林公園內發生泥石流災害。居住於靠近山坡的潤唐山莊小區業主陶女士稱，事發時聽到類似打雷的聲音，在小區物業的安排下，該樓居民緊急疏散離開小區躲避，由於當時仍然下大雨，她只能入住附近一間旅店。

有業主透露，二棟居民已全部疏散到小區外或其他安全地方暫住，政府部門提供每天每人200元（人民幣，下同）的食宿補貼，但具體何時能回家，目前尚未收到通知。

居民表示，截至昨日（7日）上午仍未收到要在外滯留的大致時間，酒店需要續住幾日也未明確，「現在只是讓一味等待，沒有心理預期，讓人心裏發慌」。不少業主希望能夠明確清淤安排及預計完成時間、房屋檢測報告反饋時間、責任追究認定程序及時間安排、整改措施及檢驗安排、賠償方案推進時間等事項。

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據報，昨日不斷有泥頭車到場清運渣土，同時有拖車拖走受損的車輛。小區工作人員表示，目前小區仍處於嚴格管控段，外人進入需要得到相關領導批示。清水河街道辦已加快清淤工作，將在天氣條件允許的情況下24小時不停工清淤。

對於房屋受損情況，區住建局已委託第三方專家於事發當日到場查勘。相關專家認為，除被渣土填埋部分無法判斷外，現場未見建築物存在明顯變形及損傷。昨日，區住建局委託第三方檢測單位太科檢測進場檢測房屋安全，因現場渣土堆積尚不具備檢測條件，檢測工作尚未完成，因此暫無法確定居民回家的具體時間。

據街道辦工作人員透露，對於暫未能回家居住的居民，政府會提供每人每天200元，每戶每天不超過600元的食宿補貼。目前，居民可以回家統計受損情況，上報到物業管理處，各個部門正聯動開展後續處置工作。若天氣良好，預計明後天可將渣土清理乾淨，包括車輛轉移及現場沖洗。有專家指出，順利檢測完後2至3天就可出具檢測報告。