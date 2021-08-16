湖南衛視80名藝人簽「德藝雙馨」承諾書：弘揚和守護主流價值觀

中國演藝圈近期風波不斷，吳亦凡、霍尊、張哲瀚接連因不當行為及言論引發熱議，同時為行業提供警醒。湖南衛視在線視頻媒體平台芒果TV簽約的80名藝人近期自發性簽署承諾書，稱要做個德藝雙馨、「以人民為中心」的藝人。



湖南衛視在線視頻媒體平台芒果TV的80餘位藝人自發簽署「藝人藝德承諾書」。（微博@芒果TV藝人經紀）

8月16日，「芒果TV藝人經紀」通過官方微博發布文章，指與芒果TV簽約的80名藝人已自發性簽署了「自覺踐行崇德尚藝，努力做新時代文藝工作者承諾書」。

承諾書內容包含「爭做新時代德藝雙馨文藝工作者」，要求藝人保證「做主流價值觀的弘揚者和守護者……不陷入『流量』的巢窠，不漠視公眾人物的社會責任」，以及「堅持以人民為中心，堅持以精品奉獻人民」等。承諾書也要求藝人保證「自覺反對和抵制資本縱容」、不打法律「擦邊球」等。

對於芒果TV此舉，有網友評論稱，「這不是應該的嗎，普通人都應該做到的。」同樣也有網友認為是「形式主義」，因為違反後果沒有寫明。不過，也有網友認為，近兩年有不少藝人的藝德出現問題，這個承諾書非常有必要。

近期，在華裔明星吳亦凡涉嫌強姦被刑事拘留後，藝人張哲瀚也因在日本靖國神社前拍照的事件被曝光，遭中共黨政軍罕見齊痛批，丟掉片約及20多個廣告代言，並被中國演出行業協會發公告抵制。

芒果TV此舉被指在迎合國家廣播電視總局通知要求，也在警示藝人們「做藝先做人」。