前女友曝露骨群聊涉出軌約炮　內地歌手霍尊否認性醜聞指控

國內地男歌手霍尊被前女友爆料戀愛出軌、私生活混亂、侮辱女性等，在網絡引發軒然大波。有媒體拍到霍尊風波後首次現身，其父火風還到機場接機，媒體指父子二人似情緒低落，狀態不佳。



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據內地新浪媒體8月13日報道，近日有媒體拍到霍尊在風波後亮相機場、霍尊的父親火風去機場接機的畫面。

報道稱，霍尊戴着口罩現身機場，與父親會合後快速離開，前往停車場。此前火風已經在機場等待兒子一段時間，同樣戴着口罩、打扮低調的他獨自一人在角落或坐或站，不時看向手機，神情焦慮。

霍尊朋友圈回應再被嘲諷：

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而就在8月11日，有媒體拍到霍尊出現在機場，他身穿白色條紋上衣，搭配黑色短褲，戴着鴨舌帽。網易新聞報道稱，從畫面看，霍尊的狀態顯得有一些憔悴，眼神空洞。

此前霍尊前女友陳露在微博曝光霍尊戀愛期間出軌，並曝光霍尊多張聊天記錄。

據披露，霍尊與十二個好友組了群名為「滬上情慾流」的聊天群，在群中，霍尊曾稱自己是極端主義，「女人就該有女人的樣子，要是這個X樣子，我會把她打死」，「我一直希望露露提分手，但她不可能，我對露露沒有過熱戀的」，「不玩女人怎麼玩音樂」。

陳露曝光霍尊大尺度聊天記錄：

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他還自曝與樂手一夜情，以及許多露骨內容：「我兩天一炮，時不時還間隔自己擼X」。

霍尊還稱特別不喜歡《浪姐》這種節目，「我是音樂人、藝術家」、「感覺很low」、「整一個炒回鍋似的偶像成團。」

據曝，霍尊在與陳露交往期間多次約會其他女生，並稱呼這些女孩為「小琵琶精」、「小古箏精」。

8月11日，霍尊以手寫信回應，稱非常抱歉沒有第一時間回覆，從2013年5月到去年9月的這八年彌足珍貴，他和陳露的過去他們自己最清楚，「你所說的，我想都不是你的初衷，但我能理解」，「分別時的話，我再說一次，希望我們都幸福」。

8月12日，疑似霍尊最新朋友圈曝光，他發長文回應戀情風波：「就在剛才，我失去了所有。」

霍尊稱自己「什麼都沒做」，「從未有這個精，也從未約哪個pao，有的只是對過去一段感情的愧疚，以及現在一個神愛着的女孩兒，而到頭來卻因為自己肆無忌憚的口嗨和不成熟，給世界奉獻了一場荒謬的鬧劇。」

他在文中向母親及家人朋友道歉，並表示自己「還是那個正義感和中二感十足的爛好人」。

不過霍尊這波回應引來的仍然是一片罵聲，網友批評其避重就輕，滿篇說自己委屈，意識不到自身問題，嘲諷其是「茶藝大師」。