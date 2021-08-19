廣州法拉利追撞前車　女司機下車大罵「屌絲」：我有關係，弄死你

8月13日，廣州一名女司機駕駛法拉利追撞前車，隨後女司機卻口出狂言，大罵對方「屌絲」。在交警開具判責通知書前，肇事女司機不停向被追尾車主發送辱罵短訊。

根據交警判定，法拉利女司機應付全責。然而，肇事女司機甚至在交警大隊揚言威脅被撞車輛車主，並聲稱：「我有關係，弄死你」。



被追撞車輛的車主陳先生表示，事發當日下午5時，他駕駛萬事得（Mazda）私家車行駛在路上，一部法拉利從停車場出來，從小路進入主路時，追撞了陳先生的車輛。陳先生錄下了女司機事發後指著他大罵的影片：「臭屌絲，再給老子錄像，老子把車給你砸了信不信」、「你以為你錄視頻你就很牛X嗎」、「你他X屌絲」。

女車主追撞前車後，辱罵被撞車輛車主是「屌絲」，還聲稱要「弄死」對方。（微博影片截圖）

陳先生說，肇事女車主在交警到達之前，與他交換了電話便離開。隨後，女車主向他發送了多則辱罵和威脅短訊，內容包括：「等等忙完了，慢慢跟你扯」、「你等著 傻逼」、「你準備賠錢吧」、「膜都幾萬，你以為不接電話就可以了」、「你看你保險夠不夠賠」、「垃圾」、「他媽的屌絲你懂不懂交通規則」、「你的車保險有5萬嗎，傻逼」、「我的膜都5萬」、「要你的命」、「我有你電話，就能找到你家」、「你不接電話，那就等下我叫人去你家」、「你他媽的，車都賣不了5萬」。

截圖顯示追撞前車的法拉利女司機多次辱罵對方。（微博影片截圖）

陳先生向內媒《觸電新聞》提供的錄音顯示，8月18日陳先生與肇事女司機到交警大隊處理该事，女司機在交警大隊仍然不停辱罵：「我有關係的」、「不止砸你家，還要砸你家小孩，弄死你」。陳先生表示，目前交警已开具判责通知书，判定該名女司機負全責，而法拉利車也並非該女所有。

對於陳先生的指責，涉事女司機回應指，事發時男車主不願聽從其指令移動車輛，導致她被身後車輛按喇叭。而她罵人是因為「被對方激怒了」。女司機又指閉路電視顯示男司機有一半責任，「但是他很難纏」，所以她跟交警說「算我責任算了」，賠了男司機兩三百元。女司機表示，後續會走法律途徑維護個人權益，「因為他是事後報復我」。