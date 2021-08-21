揚言我有關係弄死你　廣州法拉利「追尾」司機涉威脅被行拘及罰款

廣州一名女司機駕駛法拉利追尾前車，並猖狂辱罵前車司機是「屌絲」、「傻X」一事，受到廣泛關注。周五（20日），廣州警方通報指，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，涉事女司機被分別處以行政拘留和罰款的處罰。



女車主追撞前車後，辱罵被撞車輛車主是「屌絲」，還聲稱要「弄死」對方。（微博影片截圖）

據早前報道，8月13日下下午5時許，駕駛萬事得（Mazda）私家車在路上行駛的陳先生，被一部法拉利追尾，隨後，駕駛法拉利的女司機下車對陳先生破口大罵，並在陳先生離開後發送威脅辱罵短訊。

根據陳先生所錄的影片顯示，肇事女司機罵到，「臭屌絲，再給老子錄像，老子把車給你砸了信不信」、「你以為你錄視頻你就很牛X嗎」、「你他X屌絲」。而在交警趕到後，女司機仍不停辱罵到，「我有關係的」、「不止砸你家，還要砸你家小孩，弄死你」。最終，根據交警判定，法拉利女司機應負全責。

廣州警方對事件進行通報。（廣州天河公安）

20日，「廣州天河警方」在微博中對事件進行通報稱，陳某（女）駕駛轎車搭乘陳某某（男）在天河區龍口西路被馮某（女）駕駛租來的黑色轎車追尾（後交警認定馮某負全責），馮某當場使用「臭屌絲」等語言對陳某某進行侮辱，後來還發送「要你的命」、「那就等下我叫人去你家」等短信威脅陳某某人身安全。

通報指，針對馮某上述行為，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，天河警方依法對違法人員馮某分別處以行政拘留和罰款的處罰。

截圖顯示追撞前車的法拉利女司機多次辱罵對方。（微博影片截圖）

網民評論：

「我以為她至少是藉的，這麼囂張，沒想到是租的，真是丟人」。



「有錢一般都很低調」。



「好想看這麼裝的人做在後悔椅上的模樣」。



「所以所謂的關係就是跟租車公司有租賃關係是嗎」。

