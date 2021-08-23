全球最大｜北京環球影城內測門票炒至5千　漢堡168元遊客呻太貴

備受關注的北京環球度假區預計於年內開幕，屆時將成為全球最大環球影城。園區近期邀請傳媒、合作夥伴、員工及家人進行約20萬人次的內部測試，七大主題園區也於上周五（20日）曝光。

但有網民表示，內測資格已被炒賣到四五千（人民幣．下同）；北京通州警方也通報拘留4名炒賣內測門票的男子。另外，景區內部分餐飲被指價格過高，例如一個漢堡168元、一杯奶昔98元。



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北京環球度假區七大景區為「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」、「小黃人樂園」、「哈利·波特的魔法世界」、「侏羅紀世界努布拉島」、「好萊塢」和「未來水世界」。各個景區都為遊客呈現知名電影故事和角色，並配有游樂設施、娛樂表演、特色商店和餐飲。其中，「變形金剛基地主題景區」、「功夫熊貓蓋世之地」是全球首創。

據《北京日報》報道，截止到8月中旬，北京環球度假區的騎乘設施累計接待內部員工共計約20萬人次，餐廳累計供餐39.5萬份。在內測期間，環球影城格外重視防疫措施。園區各主要入口設置了22個大規模體溫篩查點，度假區入口處設置了80部健康碼智能查驗設備，景區內還設置多處「一米線」標識、免洗消毒液。

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4人涉倒賣內側資格被行政拘留

在微博上，不少網民紛紛抱怨環球影城內測資格被炒賣，「內測太貴了啊，朋友圈前幾天看是1800一個人通票，不知道這陣子加價多少。」「有人賣資格 價格甚至有四千多的了」。

通州公安分局21日發布通報指，針對有人舉報在網絡社交平台上倒賣環球影城內部測試體驗資格的情況，警方將違法行為人彭某（男，22歲）、魏某斌（男，19歲）、范某強（男、25歲）、吳某虎（男、45歲）查獲。經查，四人以1000元至5000元（人民幣）倒賣環球影城內部測試體驗資格，擾亂正常經營秩序。4名違法行為人被依法行政拘留。