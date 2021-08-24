東京奧運︱蹦牀體操冠軍朱雪瑩稱金牌掉皮　網民：能申請退貨？

東京奧運會落幕，中國代表團以38金收官。其中，獲得女子蹦牀體操金牌的朱雪瑩近日在微博曬出自己的金牌掉皮，引發網絡關注。



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8月23日，朱雪瑩在個人微博「白桃烏龍小圓子」中發文稱，「你們的獎牌......也能扣掉一層皮嗎 ​​​？」

從朱雪瑩的配圖中可見，金牌正面勝利女神圖案的左側有一塊區域色澤和其他部分不同，像掉了一層皮後顏色發深。

她還在評論區解釋，「我來澄清一下......這個一開始真的不是我故意扣的，發現缺了一小塊，我以為髒了，就拿手蹭了蹭發現沒變化，就扣了一下......就......」

隨即，「朱雪瑩的東京奧運會金牌掉一層皮」登上微博熱搜，網友紛紛調侃，「再摳摳興許能摳出巧克力」「這獎牌從拼多多批發的嗎」「能申請退貨不？」

有網友則表示，「這就是日本的工匠精神嘛」「還是北京奧運會的金鑲玉貨真價實」。

據東京奧組委介紹，日本從2017年4月1日開始用兩年的時間在日本全國收集了約78,985噸的小家電和621萬部舊手機，從中提煉出32公斤的純金、3,500公斤純銀和2,200公斤純銅，所有的獎牌均來自這些回收提煉的金屬。

對於奧運選手習慣咬金牌，東京奧組委還在社交平台上發文表示，「我們想正式證實，2020東京奧運的獎牌是不能吃的！我們的獎牌是由日本民眾捐贈的電子設備的回收材料而製成的，所以你不必咬它們……」

對此，有網友調侃，「怪不得奧組委不讓咬，難道是怕運動員們一不小心咬出一塊絲滑香醇的巧克力？」