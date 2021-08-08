超模Bella Hadid IG為全紅嬋「加冕」　14歲跳水天才少女奪金爆紅

中國14歲跳水小將全紅嬋在5日的東奧女子10公尺跳台項目中跳出3個滿分，並以總分466.2的佳績摘下中國的第33面金牌。全紅嬋驚人的表現與賽後訪談中有趣的童言童語讓她瞬間爆紅，不止成為外媒與網友熱議的焦點，就連美國超模Bella Hadid（貝拉哈蒂德）都關注到了這位新晉的「跳水天才少女」。
美國超模Bella Hadid也在IG向14歲的「跳水天才少女」全紅嬋送上祝賀。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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Bella Hadid 6日在IG限時動態轉發英國媒體BBC報導全紅嬋在東奧奪冠的新聞，還分享了一張全紅嬋站在領獎台上秀出獎牌的照片。照片中可見，Bella Hadid 在全紅嬋的頭上加了一個皇冠貼圖，似乎也被全紅嬋完美的跳水表現所吸引，打從心底認可這位「未來的跳水皇后」。
目前是美國IMG模特兒公司旗下超模的 Bella Hadid，其實也是一名運動健將。由於她小時候曾住在美國加州牧場，因此她十分熱愛騎馬，馬術也很高強。據悉，Bella Hadid 本來打算參加2016年的里約奧運，可惜她在訓練途中不幸被壁蝨叮咬，染上萊姆病（Lyme Disease），才不得已被迫放棄騎馬，並將焦點集中於模特兒工作。
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