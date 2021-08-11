全紅嬋奪金後「獲准」認祖歸宗　女性入宗祠將是「新傳統」？

東京奧運會剛剛結束，精彩的賽事讓許多民眾被奧運選手「圈粉」，也使眾多得牌選手宛如明星般走紅。近日大眾最為關注的話題，就是在奧運會上勇奪女子10米跳台金牌的14歲跳水小將全紅嬋。



全紅嬋於奧運會上三跳滿分獲得金牌，很快成為大眾矚目的焦點之一。（2020年東京奧運會 – Olympics網站）

全紅嬋在奧運會上超高水平的優異表現，不僅讓她迅速爆紅，也很快讓全網得知其家庭狀況，亦吸引許多網紅到全紅嬋老家打卡、拍照，但這些行為皆使她的家人不堪其擾。

在當地政府呼籲粉絲別打擾全紅嬋家人休息後，卻傳出廣東省湛江市全氏總支本家，要追認全紅嬋為26世孫，還要修訂家譜、立門族牌位、匾額、讓全紅嬋這支門第加入到本家宗祠，未來她將會獲得獨立牌位。

全紅嬋獲得金牌後，傳出廣東省湛江市全氏總支本家，要追認全紅嬋為26世孫的消息。（VCG）

消息傳出後，旋即引來中國大陸網友正反兩面爭論，支持的人認為：「這是好事，畢竟過去女性很難進宗祠、族譜，且沒有全氏家族祖宗哪來的全紅嬋呢？」。但更多民眾認為這是全氏祠堂在蹭熱度，對於已經是2021年的現代社會了，竟然還有宗族、宗親會等組織，多有「夢迴大清」、「今夕是何年」之感。

不過，若從整體中國傳統文化發展的角度來看，宗族、祠堂與由來已久敬祖、祭祖文化息息相關，祠堂除了是供奉、祭祀祖先的場所，也是儒家傳統文化的象徵之一。

在儒家禮制規範下的過去傳統社會里，認為漢人女性的一生需經歷為人女、為人妻到為人母，要「男有室，女有歸」，這輩子才算完整。由此可知，夫家才是女性生命中最後的歸宿。

不過由於漢人女性的地位低於男性，明清時期的宗祠、族譜一般都不會列入女性後輩的名字，而嫁入夫家的婦女，在男方的族譜中也只獲得「某氏」的記載，而非全名。

不可否認，過去的儒家思想、宗族制度的確相當重男輕女，但部分網友因全紅嬋與全氏宗族一事，將其上升到「地域黑」，說南方都封建迷信，那又太超過了。

宗祠在華南地區十分常見。圖為廣東潮州市的龍湖許氏宗祠。（VCG）

在現代社會下發展的傳統宗族文化，並非是守舊、一成不變的。女性如今在職場也能擁有一片天，許多帶有性別不平等的傳統習俗、觀念，比如：女兒不可以於過年除夕、初一時回孃家；嫁出去的女兒拜孃家祖先會搶福份等，也被拿出來討論、修正。

上述針對女性的陋俗，逢年過節就會成為話題，不過近年台灣許多宗族、宗親會都適時地做出調整，像是2020年台灣新竹縣湖口鄉的盧姓家族，便打破傳統，讓未婚嫁、離婚的姑婆（客家話），其牌位可以入祀宗祠。

在台灣早期，未婚嫁，或是離婚的女性，過世後只能將牌位放到姑娘廟裏，才能得到祭拜。圖為新北石碇姑娘廟。（維基百科公有領域）

對於全紅嬋未來將入宗祠一事，也有四川網友表示對於宗族、宗祠大可不必過度解讀，宗族活動大部分都是在祭祖、很多宗族都已改革，無論男女出生即入族譜、族內男女老少皆有地分，還會幫族裏貧困人家在村裏找工作，上大學的族內子弟還有獎學金可以拿。認為不該憑着清代以來的刻板印象，就認為宗族都是負面的。

不過網友對於全紅嬋入宗詞一事，更多的是感受到社會功利、現實的一面，尤其全媽媽受訪那句「嫁過來這麼多年了，也是第一次知道自己還有這麼多親戚」，讓網友感慨「人一窮連祖先都不認識你」、「只有光宗耀祖才配做一家人」。