港識深事｜深圳酒吧與中學一街之隔被整改　兩部門曾互稱不歸其管

深圳有市民近日反映指，寶安區都之都大廈一間名為「TIMI」的酒吧與一旁的新安中學僅一街之隔，擔心會對正值青春期的初中生構成很大誘惑。深圳市市場監督管理局寶安監管局（下稱寶安監管局）已於本月21日、22日對該酒吧開展現場檢查，並發出責令整改通知書。



據賴女士表示，自己的孩子明年計劃進入新安中學就讀，然而該校與TIMI僅一街之隔，令她擔心人流很混雜對學生影響不太好，而其曾多次撥打熱線向當局反映，但都沒得到解決。據她提供的短信截圖顯示，寶安監管局回應時指出，經查，該酒吧持有有效的營業執照、食品經營許可證。暫未發現存在違法行為。

賴女士的孩子明年計劃進入新安中學（圖）就讀，然而該校與TIMI僅一街之隔。（深圳學校網）

《南方都市報》記者實地走訪發現，TIMI與都之都大廈相鄰，而大廈與新安中學僅相隔一條寬約2至3米的道路，兩者之間步行僅有不到3分鐘的距離。酒吧前台工作人員表示，根據疫情防控工作要求，他們已於本月8日起停業，暫不清楚復業時間，不過據附近商戶介紹，該店試營業的時候客人頗多。2名在新安中學上初二的學生則表示，據他所知自己的同學沒有去過這家酒吧的，「他們應該管的比較嚴」。

根據《未成年人保護法》規定，學校、幼兒園周邊不得設置營業性娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動的場所。不過兩部門皆稱不歸其主管，寶安監管局曾回應稱，酒吧的主管部門是文體旅遊局，酒吧位置是否合規需要向主管部門了解，而寶安區文體旅遊局反指《娛樂場所管理條例》明確了娛樂場所的定義，酒吧不屬於娛樂場所，他們不是主管部門。

賴女士曾多次透過12345熱線向當局反映問題，但並未得到解決。（南方都市報）

對此，廣東大匠律師事務所主任劉小前律師表示，酒吧行業屬於餐飲業大類中的酒吧服務小類，而餐飲業應由工商部門管理，同時根據《娛樂場所管理條例》規定，娛樂場所是指以營利為目的，並向公眾開放、消費者自娛自樂的歌舞、遊藝等場所。因此，酒吧根據其自服務性質，以及不同管理方面，可由多個部門管理。

至周一（23日），寶安監管局透露，該局於21日、22日下午組織有關科所開展現場檢查，就寶安區喜來酒吧（即TIMI酒吧）涉嫌違反《未成年人保護法》第五十八條，學校、幼兒園周邊不得設置營業性娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動的場所，依據有關規定向當事人發出責令整改通知書，要求其變更《營業執照》名稱中的「酒吧」（行業、經營特點）。同時，該局還發現該酒吧疑似實際經營業態為歌舞娛樂場所，已將現場檢查情況通報了區文化主管部門；又在吧台隱蔽角落發現無中文標籤的進口麥芽威士忌9瓶，涉嫌違反《食品安全法》規定，現已依法予以扣押，並予以立案調查。

針對此類情況，該局又建議在相關法規實施細則出台之前，建立「屬地街道牽頭，部門齊抓共管」的模式。