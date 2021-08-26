港識深事｜深圳首棟「摩天工廠」匯逾百企業　公司排隊等「上樓」

深圳寶安區正探索「工業上樓」計劃，在茅洲河畔，一座23層高的科創大廈平地崛起，其分佈了過百家高端製造企業，樓上由工人操縱機器搞生產，樓下則成為產業工人們休閒使用的圖書館、咖啡廳等各種公共文化設施，構成了最特別的「摩天工廠」。《南方都市報》近日揭秘了這個有種時空錯亂感的建築物，其中業者表示，廠房早已飽和，有企業甚至要排隊「上樓」。



摩天工廠樓上由工人操縱機器搞生產。（南方都市報）

2019年7月，寶安區多局聯合印發《深圳市寶安區工業上樓工作指引（試行）》，鼓勵新一代信息技術、高端裝備製造、綠色低碳、生物醫藥、新材料、海洋經濟等戰略性新興產業優先「工業上樓」，而上述摩天工廠正是以該模式突破了傳統工廠的限制，只用了短短的幾個月時間就實現從「招租難」到「難找租」的轉變。

有份參與創建摩天工廠的深圳市全至產業新城運營有限公司總經理曾楚恆表示，這個產業園原只有5萬平米空間，但通過向上生長現拓展到15.5萬平米，廠房早已飽和，一間「專精特新」的企業更只能暫時屈居樓下，排隊「上樓」。

摩天工廠有的圖書館等各種公共文化設施。（南方都市報）

摩天工廠亦產生不少化學效應，據位於8樓的深圳市誠之益電路有限公司技術總監林曉新介紹，以前工程師們拿着圖紙在研發部門和生產線來回設計、驗證、調試，反覆折騰可能已沒了兩三天，可現在客戶和設計師在左邊的會議室談，工程師就在右邊的車間試，一個無人機的線路板最快半個小時就可以完成，甚至當天就能實現量產。同時，摩天工廠還打破傳統製造業的產業佈局，如誠之益電路正和樓上的一家激光公司聯合試驗一項技術合作，倘成功對其兩行業將會是顛覆性的，「要是放在以前，我們就是根本不會相交的兩條平行線」。

深圳市日新益康科技有限公司總經理翁祖兵則表示，他2013年從日本學成歸來後曾在其他園區開辦工廠，但因空間不足只能將廠區分為幾處，管理成本徒增。但2018年經友人推薦，他與摩天工廠「一見鍾情」，目前在20樓租下了3600多平的空間，當中四分之三用作車間，全部生產皆在此完成。

以摩天工廠為核心的全至科技創新園。（南方都市報）

報道指，在深圳核心城區福田，聚集了數十棟以總部經濟為特色的稅收「億元樓」，而寶安區以摩天工廠為核心的全至科技創新園，去年也有高達30多億元的工業總產值，惟摩天工廠落成前，該工業園的年納稅額還僅有600多萬元。中國（深圳）綜合開發研究院區域與產業研究中心研究員劉鎏認為，「工業上樓」是產業空間的創新模式，為破解大城市中土地和產業承載空間不足等諸多難題提出一條解決路徑，也以高標準、嚴要求與產業集聚效應倒逼和推動了工業用地單位產出的創新增長。