鄭州暴雨｜水患明或重臨地鐵隧道嚴陣以待　市民買皮划艇應對

河南鄭州上月經歷特大暴雨災害造成多人死傷，地鐵更被水淹，廣受關注。而仍在災後重建的鄭州將再遭遇暴雨或大暴雨，省防汛抗旱指揮部辦公室周三（18日）發出緊急通知，要求各地切實做好即將到來的三輪強降雨過程防範應對工作。而據《澎湃新聞》周五（20日）實地探訪發現，鄭州城區隧道、地鐵口，採訪小區、醫院等皆有採取有防汛措施或準備，另外更有市民買皮划艇應對。



據河南省氣象部門預報，周日（22日）黃河以北和三門峽、洛陽、鄭州、開封、許昌、商丘等地部分縣市有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨，大部地區降水量70至100毫米，部分縣市150至180毫米，局部可達200至300毫米，最大小時雨強70至90毫米。

由於剛經歷一次大災，這次鄭州官民上下皆予以重視。其中，地鐵3號線、5號線多個站點的出入口都關上鐵柵門，鏤空的鐵柵門後裝有五六十公分高的防水鋁擋板，擋板後亦堆有防汛沙袋。人民公園站工作人員表示，其所在的3號線這兩天已進行過防汛演練，雖然地鐵營運未恢復，但演練仍包含安撫和疏散乘客、防止所有出入口進水、保護設施等。

地鐵多個站點的出入口都關上鐵柵門。（澎湃新聞）

在上月的強降雨中，京廣路隧道是受災最嚴重的地方之一，造成6人死亡。據《澎湃新聞》隨機觀察，其經過的每處隧道出入口現皆放置了應急路障，多屬五六十公分高的伸縮式路障，京廣路隧道更加是枕戈待旦，每個出入口除有一米多高的黃色鐵製路障外，還備有路錐、紅色塑料擋水板、示警燈。鄭州市城市隧道綜合管理養護中心工作人員表示，已協同交警部門在其管養的8個隧道（含京廣路隧道）出入口加裝斷行設施，主要為協同交警進行交通管制的路障，另在降雨時，會安排專人值守，一旦隧道積水嚴重將及時斷行。

另一方面，醫院、學校、小區亦紛紛採取措施應對，其中在京廣北路隧道北口處的二七區京廣路小區，其正門已被鎖上並了一米高的防汛沙袋，學校亦早已備好防汛物資。而作為新冠肺炎定點收治醫院，鄭州市第一人民醫院港區醫院相關負責人表示，該位置較高，在上月特大暴雨中地面基本沒有積水，但院方仍做了充足防汛準備和預案，除兩台CT車在室外已做好充分防雨準備外，亦重點加強了醫療廢物存放處理點的防汛準備，還加強污水處理設施的保護以防倒灌倒排。

道路設置了示警標誌。 （澎湃新聞）

有小學在門口堆好沙袋。 （澎湃新聞）

多架私家車停在高架下橋口。 （澎湃新聞）

至於多名鄭州車主則表示，上月強降雨後他們都買了安全錘、救生衣等，如曹先生稱，自己買了三套救生衣，甚至買了一輛充氣式皮划艇。據他介紹，其小區的兩層地下車庫上月被灌滿，導致多架車被淹，積水過腰；目前小區仍然臨時用電，地下車庫正在維修，車輛需停放外面。另報道指，部分小區的地下車庫已經空了，業主紛紛把車停放地勢較高的地方，如龍子湖龍門橋邊道上已停滿了私家車。

另外，由於河南強降雨落區與前期遭受洪澇地區重疊，經綜合研判和應急會商，周六（21日）9時起，中國氣象局辦公室、減災司、預報司、觀測司，氣象中心、氣候中心、衛星中心、信息中心、探測中心、公共服務中心、機關服務中心、宣傳科普中心、氣象報社、華風集團進入Ⅲ級應急響應狀態。