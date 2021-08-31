江西102歲老人與孫兒拍「騎馬」短片走紅　網民：陪伴是最好禮物

近日，一段兒孫陪102歲高齡的祖母玩耍的短片，登上微博熱搜。片中102歲的祖母在兒孫的陪伴下，玩得非常開心，有不少網民為此感動並稱，「陪伴才是最好的禮物，奶奶也太幸福了」。



戴先生帶祖母拍攝「騎馬」短片走紅網絡。（抖音）

據《極目新聞》報道，短片拍攝於江西省吉安市永新縣，102歲的祖母在兒孫的帶領下扮成「騎馬」的模樣，玩得不亦樂乎，短片一經發布後，在網絡迅速走紅。短片拍攝者、老人的孫兒戴先生介紹指，老人姓吳，今年102歲，生活在農村。他一直有給祖母拍短片的習慣，主要是用來記錄生活，因見到「騎馬」的拍攝操作比較簡單，就決定與朋友帶祖母一起拍攝，「要是想帶著老人家開心一下，奶奶也很配合。」

戴先生又稱，一家人是四世同堂感情都很好，自己是從小是祖母帶大的。如今祖母雖然已有102歲高齡，但生活能夠自理、身體也很硬朗。而給祖母拍攝視頻也得到了家人的支持。「之前奶奶一個人的時候，每天生活也比較沉悶。自從我們開始拍視頻後，她臉上天天掛著笑，心情都很好。」

雖然短片的走紅感動了大部分網民，但仍有質疑的聲音指戴先生的行為是借老人進行炒作。對此，戴先生表示，拍攝短片是為了記錄生活，並非炒作或其他目的，「對於網上的評價，我們不會在意。」

此外，戴先生說，自從去年10月開始給祖母拍攝短片，每一條的瀏覽量都很高，最火爆的一條已經有1400萬播放量。祖母走紅之後，有越來越多的媒體來到當地想進行採訪，「有時候我會去勸他們沒有什麼事就盡量少來了，打擾到老人也不太好。」至於祖母關注度增高後會否加快短片更新速度，戴先生表示，不會改變原有的生活。