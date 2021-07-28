暖聞｜鄭州老闆家產和工廠全被淹毀　仍駕剷車救出69位陌生人

河南暴雨引發的水災中，出現不少感動人心的民眾互助事件。39歲的鄭州工廠老闆劉松峰，其私家車、住宅和工廠一夕之間化作泡影，但他仍然開著一輛剷車，從災區救出了69名素未謀面的人。



據劉松峰憶述，事發當日清晨，他發現水勢漲高後，立即回家叫醒母親、妻子和兩名女兒，並開私家車將他們帶出位於一樓的住宅。沒過多久，他就看到同小區的住戶發朋友圈，稱小區被淹，「車都漂起來了」，令他慶幸有及時帶家人離開。

然而，中午時分，劉松峰一家人所在的村委會大門口也水漲船高，浪花一個接一個撲來。與他們素不相識的村書記、副書記和一名副主任背著他的女兒、攙著他的母親，帶劉松峰一家人從一間民房的二樓翻牆出去，冒雨踩過一片淤泥齊膝的玉米地，到了兩三百米外地勢較高的仲發新材料公司，拯救了劉松峰一家。

而正是因為自己和家人獲得陌生人的救助，讓劉松峰萌生了幫助他人的念頭，當他看到公路上有巴士和乘客被困時，決定將材料公司的剷車電線連接打火，駕駛剷車到路面上救人。由於擔心路經排水溝或大坑，剎車也有些失靈，他只能駕著剷車亦步亦趨，但「眼看著那些人快掉下去了，不救不行」的想法，令他絕不放棄這一救人行動。

劉松峰（右）和獲救人員合影。（澎湃新聞）

後來，他終於把車開到受困的巴士前，協助眾人從逃生窗爬到車頂，當中還有一位母親抱著11個月大的嬰兒。他每程載十幾個人，往返四次、終於在半個多小時後，將巴士受困的69名群眾全部帶到了安全地帶。

而附近村民聽說在救人，也紛紛跑過來想幫忙，他們送來麵條、饅頭和衣物，還有人提供住處和換衣服的地方。劉松峰的母親也去幫忙給他們烹煮食物。

對於救人行為，劉松峰覺得是很正常的事：「我會開車，能救他們，這是我力所能及的，那種情況下，任何人看到都會去救」。而她女兒則大力稱讚父親「爸爸你真棒。」