退役軍人部公布今年預算　「烈士遺骸DNA資料搶救工程」佔最多

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-30 13:25

退役軍人事務部近日公布2021年的一般公共預算，總金額為1689萬元（人民幣．下同），主要用於現時正在推動開展的烈士紀念設施保護、遺骸搜尋鑑定及英烈精神弘揚相關工作。 其中「烈士遺骸DNA資料搶救工程」的預算比例佔最多，達1116.8萬元，引來不少關注。

據內地傳媒報道，「烈士遺骸DNA資料搶救工程」的預算細分為「烈士親屬DNA信息採集（一期）項目」，經費為500萬元。具體而言是2021年試點採集第一批2.5萬人，按每人採集及鑑定分析經費200元計算。

同時，預算亦包括有「烈士遺骸及親屬DNA信息鑑定分析比對項目」的經費，金額為360萬元。具體而言是通過軍民融合共建國家烈士遺骸DNA鑑定實驗室，運行維護烈士及親屬DNA信息庫，完成已有信息錄入比對工作；對疑似烈士身份及親屬身份進行鑑定分析，與公安部等其他相關部門數據庫進行對接比對，進行隔代親緣關係鑑定技術攻關等。

另外，還有「烈士遺骸搜尋發掘項目」的256.8萬元經費，會派出1個境外（韓國）、1個境內搜尋發掘專家組，每個專家組10人，在外工作時間約2個月。費用包括差旅費、勞務費、設施物資購置費、車輛等設施設備租賃費、林地耕地補償、志願者服務費等。

報道指，事實上根據《英雄烈士保護法》有關法律法規和中央領導批示精神，結合退役軍人事務部烈士紀念設施保護中心，包括退役軍人事務部烈士遺骸搜尋鑑定中心的工作職能，退役軍人事務部需要推動開展烈士紀念設施保護、遺骸搜尋鑑定及英烈精神弘揚相關工作，要成立專門工作機構，明確烈士遺骸搜尋發掘、烈士遺骸DNA信息鑑定分析、採集並建立失蹤烈士親屬DNA數據庫、開展認親比對的總體目標、具體要求和保障措施等。

（綜合報道）