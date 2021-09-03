抵制審醜｜「土味網紅」郭老師突被封禁抖音　微博上喊冤再遭封號

內地繼續整治文娛行業，國家廣播電視總局辦公廳在周四（2日）發布通知，指要從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題。此外，廣電總局還要求抵制低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。



隨後有網民發現，被形容「土味網紅」的「郭老師」，其抖音帳號顯示因「不符合社區規範」被封禁，所有搞笑影片全數消失。在此之前，郭老師在抖音擁有逾700萬粉絲。



內地網紅郭老師被形容「土味網紅」。（網絡圖片）

郭老師隨後用微博帳號「@迷人的郭老師6 」在新浪微博發文，要求抖音解釋永久封禁的違規處罰，「我很無辜，請抖音給我個解釋。」不過，她的微博帳號其後也被封號。

據悉，郭老師原名郭蓓蓓，今年27歲，因為經常在短片平台說一些讓人覺得匪夷所思卻又引人發笑的話而走紅，她的言論也被網民戲稱為「郭言郭語」。比如「獼猴桃」（奇異果）被她稱作「迷hotel」，「酸奶蛋糕」被她稱為「孫乃定溝」。

此前有報道指，郭老師在直播中經常出現吐痰、展示貼身衣物等不雅場面，引來媒體點名批評是「審醜式追星」。郭老師當時曾反駁稱，相關報道不實，並對她的名譽造成極大傷害，「說我故意扮醜、裝瘋賣傻來博取關注，老鐵們，我從來沒有故意扮醜，我的臉本來就四方的，我腦袋還大。」

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這次郭老師被抖音和微博封殺，不少網民都猜測和廣電總局的禁令有關。廣電總局周四發出的《通知》列出有四大「堅持」，分別是堅決抵制違法失德人員、堅決反對唯流量論、堅決抵制泛娛樂化、堅決抵制高價片酬。

在堅決抵制泛娛樂化方面，《通知》要求堅定文化自信，大力弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化。樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。