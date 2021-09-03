汶川地震失右腿女孩東京殘奧奪金　王睿：乒乓球給了我第二次生命

東京殘奧，周四（2日）舉行的乒乓球女子團體TT6-8級決賽中，中國隊2比0擊敗荷蘭隊奪金。其中，來自四川成都的選手王睿，在13年前的汶川大地震中失去右腿，她表示，是乒乓球給了自己第二次生命，未來將在乒乓球的舞台上用更多成果回報支持自己的人。



東京殘奧乒乓球女子團體TT6-8級決賽中，中國隊2比0擊敗荷蘭隊奪金。（視覺中國）

據《紅星新聞》消息，2008年，15歲的王睿在汶川大地震中倖存，但她卻不幸地失去了右腿。最終，在家人的支持下，2009年王睿進入到成都市殘疾人乒乓球隊，以學習打乒乓球進行運動康復。

對於從未接觸過乒乓球的王睿來講，一切只能從零開始。起初她為了能讓自己更加熟練，每日揮拍練習八小時，漸漸熱愛上這項運動之後，她也擺脫了失去右腿的陰影。

此後，王睿先後入選四川省殘疾人乒乓球隊、國家殘疾人乒乓球隊，並收穫殘疾人乒乓球亞錦賽、亞運會、世錦賽冠軍。2017年，王睿還被國際乒聯公布入選「年度ITTF優秀殘疾人女運動員名單」。

9月2日東京殘奧奪冠，王睿獲得首面殘奧會金牌。她賽後表示，自己和教練終於圓夢，是乒乓球運動給了自己第二次生命，亦給了自己實現夢想的機會，未來將更加努力拼搏。

有網民表示：

「身殘志堅，令人敬佩」。



「鏗鏘玫瑰，為國爭光」。



「如果奧運會選出的是人類最巔峰的身體，那麼殘奧會選出的就是人類最不屈的靈魂」。



據了解，乒乓球TT6-8級團體賽，是針對協調性受到輕度影響、手臂和腿部受到中度影響或肢體缺失的站立式運動員。中國隊參賽選手除了王睿，還包括茅經典、黃文娟。

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另外，截至目前，中國代表團已斬穫80金、46銀、44銅，以累計170面獎牌的成績位列金牌榜、獎牌榜榜首。