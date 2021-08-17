東京奧運｜中國251名運動員出戰殘奧　角逐20個比賽項目獎牌

東京殘奧會將於8月24日開幕，屆時運動員將參加22個比賽項目，其中跆拳道及羽毛球是首次亮相殘奧會。中國代表團共派出437人，其中251人為運動員，年齡最大為56歲，最小為16歲，代表團將於8月19日起分四批赴東京參加殘奧會。



《北京日報》報道，251名運動員中，包括男子119人、女子132人，另外還有教練員、工作人員、競賽輔助人員186人。運動員來自全國24個省、自治區和直轄市，包括漢族、蒙古族、苗族、布依族、滿族、侗族、瑤族、白族8個民族。

運動員的平均年齡27.5歲，年齡最大是56歲的乒乓球運動員趙平，年齡最小是16歲的游泳運動員蔣裕燕。他們都是業餘選手，有工人、農民、學生、公務員、職員和自由職業者等。

代表團將參加射箭、田徑、硬地滾球、羽毛球、賽艇、單車、盲人柔道、舉重、賽艇、射擊、游泳、乒乓球、輪椅劍擊、輪椅網球、跆拳道、鐵人三項、盲人足球、輪椅籃球、坐式排球、盲人門球等20個大項、341個小項的角逐，是中國參加境外殘奧會參賽大項最多的一屆，其中4個集體項目全項目參賽。

代表團十分重視疫情防控，除了加大醫療隊伍的保障，制定周密的疫情防控方案，各運動隊還設立了疫情防控專員，全員進行防疫培訓，備足防控物資，嚴格落實疫情防控政策要求，全方位、全環節做好疫情防控工作，確保安全參賽。

據介紹，東京殘奧會共設22個大項、539個小項，屆時將有來自約160個國家和地區的4400名運動員參賽。此次為中國第10次派團參加夏季殘奧會。