福建一學校涉違規使用冠名　北大兩度發函強調未授權

撰文：陳進安
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踏入9月開學季，各大校園再次充滿莘莘學子，然而福建寧德市一家公建民辦學校卻因使用「北大」名義招生而捲入爭議，北京大學為此兩次發函強調未授權，要求更名。

寧德北大培文學校校門。（中新網）

涉事學校為蕉城區七都鎮的「寧德北大培文學校」，其為集幼兒園、小學、初中、高中及國際部於一體的全日制學校，是由蕉城區人民政府、陽光博雅教育投資（北京）有限公司、北大培文教育文化產業（北京）有限公司合作創辦的公建民辦學校，總投資8億元（人民幣．下同）。

據上述兩公司分別於2016年4月1日、11月15日簽署的兩份協議提到，其合作目標及辦學目標包括整合北大教育資源、有效引進北京大學先進教育理念和科學管理辦法等。在該校官網介紹中，亦有着「傳承『愛國進步、兼容並包』的北大文化、『敢為先、常為新』的北大精神」等內容。

但其實早在2018年3月8日，即該校籌設期間，北京大學已曾發函至寧德市教育局，稱對其使用北大名義不予認可，並指出北大培文教育文化產業（北京）有限公司是北京大學資產經營公司控股，並非北京大學二級機構；正在使用北大冠名的應在3至5年逐步取消冠名，任何教育培訓機構不得使用北大名稱或北大標識進行招生宣傳。

不過3年多以來，寧德北大培文學校的名稱一直沿用，並對外宣傳招生。據該校2021年秋季招生公告顯示，小學一年級開設雙語班、實驗班，計劃招生240名；初中一年級開設丘成桐數學實驗班、北大英才班、實驗班，計劃招生500名；高中一年級開設北清班、宏志班、精英班，計劃招生160名。

據家長林女士介紹，其孩子目前就讀於初中部，是該校第二批入學的學生，一年的學費在3.3萬元左右，而今年新入學的一年學費達4.31萬元。她又指，當初她就是奔着北大的名頭，以及會有北大優質的教育資源，才送孩子到此上學。

北大上月再次發函至寧德市政府，指寧德北大培文學校應更名。（中新網）

上月10日，北京大學再次發函至寧德市政府，指經查，寧德北大培文學校未經授權下，在網站域名或宣傳中使用該校註冊商標（北京大學、北大、PKU）等可能致使公眾誤解的內容和文字，應限期予以規範、更名。

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