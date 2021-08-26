北大學子弒母案｜吳謝宇一審判死　律師：不會因家屬諒解減輕量刑

北京大學高材生吳謝宇弒母案，福建福州市中級人民法院今日（26日）一審公開宣判，吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並罰款10.3萬元（人民幣，下同）。

《新京報》報道，吳謝宇歸案後，舅舅和其父親的朋友曾寫下諒解書，祖父、姑姑亦幫他聘請了兩位律師，但吳謝宇拒絕並接受法援律師的幫助。吳謝宇得到家人的諒解，但有律師指出，家屬的諒解只屬於酌定的情節，不會因此而減輕量刑。



警方早前發布吳謝宇的5張照片。（福州警方）

2015年，北京大學大三學生吳謝宇，認為母親謝天琴在父親病故後已失去生活意義，遂殺害對方並將屍體用大量塑膠薄膜層層包裹。對於他犯案時仍然是在校學生身份，北京市中聞律師事務所律師、中國法學會案例法學研究會理事劉長表示，吳謝宇的學生身份不屬於法定的量刑情節，不會因其是學生身份而被減輕處罰。同時，家屬的諒解屬於酌定的情節，不一定適用於寬嚴相濟的司法政策，法院不會因而減輕量刑。

對於吳謝宇案數罪併罰的參考標準，劉長指出，在該案中，吳謝宇故意殺人致一人死亡，是非常嚴重的後果，在判罰上優先考慮死刑。此外，其詐騙罪達到數額特別巨大，買賣證件則屬於輕罪，其量刑不會有超過死刑的更高量刑。

吳謝宇的辯護律師曾稱，吳謝宇在羈押期間將作案動機和從小到大的生活經歷寫在紙上，總共約百張，其中一部分已由律師保存，另外幾十頁文字作為其辯護詞遞交給法院。劉長認為，吳謝宇雖自稱心理有嚴重問題，且出於保護目的犯罪，但該案不適宜用精神病人作案探討，「就目前信息來看，吳謝宇的犯罪動機不足以被認定為精神病人作案，從而減輕量刑。如果作為辯護思路，成功率也不高，獲得司法機關認可的可能性也不大」。

福建福州市中級人民法院一審公開宣判，吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，數罪併罰，決定執行死刑。（央視新聞）

據此前報道，2015年7月，吳謝宇在家中殺害母親謝天琴，將屍體用床單及大量塑膠薄膜層層包裹，再放上活性碳及冰箱吸味劑，並在家中安裝多個閉路電視鏡頭及警報器。半年後，其舅舅登門時才發現謝天琴的屍體。吳謝宇犯案後一直銷聲匿迹，直至2019年4月21日，吳在重慶江北機場被警方拘捕。同年5月27日，福建福州市晉安區檢察院以涉嫌故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪對吳作出批准逮捕決定。

去年12月24日，福州市中級人民法院公開開庭審理吳謝宇故意殺人罪一案。在持續4個多小時的庭審過程中，吳謝宇講述作案動機和犯罪細節。他供述稱，自父親去世後，他一直感到心中鬱悶，「父親不在了就沒有家的感覺」；他曾看過母親的日記和信，亦感覺對方活得很累。

吳謝宇聲稱，自己曾多次萌生自殺念頭，有一次在酒店想跳樓自殺，但因為頂樓窗戶封死未能成功。他認為母親很痛苦，也想求死，因此決定弒母後自殺。案發當日，他趁母親彎腰脫鞋時用啞鈴重擊對方頭部，但當他見到母親的慘狀後決定放棄自殺。