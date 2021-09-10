湖南衛視李維嘉代言奶茶店爆雷　加盟商到電視台維權怒斥失德

湖南衛視《快樂大本營》主持人李維嘉代言的奶茶店近日爆雷，奶茶店加盟商的電話已無法打通，大部分加盟店舖已經關門。

昨日（8日）下午，大批受害者到湖南衛視電視台維權，不少人的衣服背後印有「李維嘉失德藝人」字樣。

有網民爆料稱，涉事的奶茶品牌背後的管理公司疑似已經跑路。有受害者稱，全國各地的加盟商正在維權，有人投資超過150萬，但去廣州申請退錢時，最終只獲退還約2萬元。



李維嘉代言的奶茶店「快樂方程式」爆雷。（紅星新聞）

去年9月12日，奶茶店「快樂方程式」的全國首店在廣州花城匯廣場正式開業，李維嘉擔任品牌大使，並親臨現場和潛在的加盟商互動。《封面新聞》報道，位於四川成都的「快樂方程式」奶茶店，店內的燈牌海報上是李維嘉和幾位主持人的照片，海報左側寫有「李維嘉 品牌大使」幾個字。

加盟店的店主直言每天營業額僅約100元，從開店到現在一直面臨賠錢窘境。當問及是否正在維權，他則稱「太難了，只有認了。而且你看這合同裏，從法律角度很難說對方有什麼沒做到。畢竟當時是口頭上承諾的，沒有法律效力」，更表示以後不會再投資奶茶店。同市的另一位店長表示，本來就是因為有明星代言才去投資，「沒想到明星效應沒有口碑效應好」。

「快樂方程式」在全國各地都曾大規模招商加盟，目前有大約2000多名加盟商。有受害者稱，維權群組中不少加盟商都因為是李維嘉代言才選擇加盟，「覺得還挺靠譜的」。據了解，早於今年6月，曾有自媒體報道「快樂方程式」奶茶店疑會爆雷。報道中，不少加盟商表示，能夠願意投資80%是因為由李維嘉代言，但奶茶店食水太深，加盟費一加再加，最終決定放棄投資。

+ 4

一名在湖南長沙的加盟商稱，目前他的奶茶店仍在正常營業，由於他本人不在加盟商的群組中，所以不知道其他加盟商維權的事情，但他的確了解到在湖南地區，除了長沙之外，還有益陽、湘潭等地的店鋪關門，主要原因是生意差，「很多人都虧了錢」。

據介紹，上述加盟商開設的是一間標準店，加盟費為8萬元，另加一年1萬元的品牌管理費。他透露，去年他到廣州考察項目時，曾見到李維嘉到「快樂方程式」隸屬的廣州新銳餐飲管理有限公司簽約。據他了解，實際上去年底就有一批加盟商到公司維權。

他續稱，當初選擇加盟「快樂方程式」，主要是考慮產品的口感和品質尚可，二是加盟費也比較合適。不過，自從今年開店後，他亦自行調整了飲品的口感和物料，把握品控，並組建自己的團隊，「我覺得我的生意能做下去，跟公司沒有一點關係，是我們自己運營得來的。加盟後我們就沒指望過公司，而且公司也沒有給我們提供過什麼實質性的幫助」。

李維嘉在微博上發表聲明。（微博＠李維嘉）

9月9日，李維嘉在微博上發聲明稱，他與廣州和成匯信息科技有限公司簽訂《平面形像大使合約書》，擔任「快樂方程式」奶茶產品形像大使，合作期限自2020年9月1日起至2021年8月31日止。

今年6月1日，他與和成匯公司簽訂《合作解除協議》，協議明確成匯公司停止使用其肖像，並將已投放的宣傳海報、宣傳影片、微博宣傳等宣傳物品和信息陸續拆換、刪除和下架。

李維嘉表示，自己關注到網絡上關於其代言「快樂方程式」品牌的相關輿情，也從5月份開始一直積極協調、處理，並呼籲各位加盟商，通過合法渠道和手段表達合理訴求。同時，對於網上針對他的不實言論和惡意詆毀，他保留追究法律責任的權利。

近年來，明星代言的公司屢屢爆雷，針對代言明星是否會承擔相應的法律責任，有內地律師指，要視乎是否涉嫌虛假宣傳，以及代言時的手續是否齊全正規，程序是否合法，如果其中有瑕疵則需要承擔過錯責任。反之，則沒有事實和法律依據追究明星的代言責任。