鍾南山首屆全運會曾打破全國紀錄　為何棄做運動員投身醫學界？

提起鍾南山，你會聯想到醫生、抗疫專家、還是中國工程院院士？

大家不時都會將他與醫學劃上等號，但值得一提的是，鍾南山在體育方面也有相當的建樹，他曾以運動員身份參加第一屆全運會並奪冠，比賽成績更打破了當時400米欄的全國紀錄。



《廣州日報》報道，在北京醫科大學就讀期間，鍾南山的體育成績非常突出，一些關鍵指標甚至能比肩專業運動員。他曾在採訪中透露，自己測得的百米速度最快是11秒20，挺舉最重100公斤，臥推是70公斤。1958年，憑藉卓越的身體素養，正就讀大三的鍾南山被抽調到國家集訓隊，開始為第一屆全運會做準備。

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1959年，首屆全運會在北京舉行，在男子400米欄比賽中，鍾南山以54.02秒的成績打破當時的全國紀錄，最終獲得一個破全國紀錄的獎章。在全運會結束後，由於成績出眾，當時上級仍希望鍾南山繼續留隊從事職業體育運動。不過，鍾南山再三考慮，最終決定告別運動生涯，返回醫學領域。

鍾南山表示，在1959年打破全國紀錄後，當時體育隊待遇很好，但覺得自己的體質以及各方面的天賦不是運動材料，體質最多就是亞洲的水平，達不到世界水平，因此認為自己當運動員沒有前途，於是返回醫學領域。