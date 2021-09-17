憑渴望的大眼睛感動無數人　30年前貧困學生不忘感恩化身捐贈者

以救助貧困地區失學少年兒童為目的的公益事業——「希望工程」，1989年由團中央、中國青少年發展基金會發起成立。

1991年，一張名為《我要上學》的照片問世，黑白色調的照片中，8歲的蘇明娟衣衫破舊、頭髮蓬亂，但她一雙清亮純真的眼睛，卻感動了無數觀眾。自那以後，希望工程開始受到廣泛關注與資助，蘇明娟亦意外地成為了「名人」。

如今，蘇明娟已經是兩個孩子的母親。2018年她還以3萬元（人民幣，下同）積蓄作為啟動資金，設立了「蘇明娟助學基金」，30年間，她實現了由一名受助者到捐贈者的轉變。



蘇明娟與30年前的自己合影。（人民日報）

《人民日報》報道，蘇明娟1983年出生於安徽省金寨縣桃嶺鄉張灣村的普通農家，父母靠做農務為生，家庭條件較為拮据。被眾人所熟知的這張《我要上學》照片拍攝時，蘇明娟在當地的張灣小學讀一年級，當時每學期六七十元（人民幣）的書雜費亦成了家中最大的負擔。

蘇明娟憶述起當年就讀的張灣小學時稱，山區教學條件差，孩子們求學十分艱苦，教室低矮破舊，冬天窗戶沒有錢裝玻璃，蒙上塑料布又怕光線不好，所以只好任寒風呼嘯著灌進教室。

1991年5月，專心聽課的蘇明娟，以那對清亮的雙眸吸引了在學校採訪的記者解海龍的視線，當蘇明娟再次抬頭望向黑板的時候，解海龍拍下了這張《我要上學》的照片。此後，這張照片感動了無數人，還成為了中國希望工程的宣傳標志，自此，許多人紛紛為瀕臨失學的農村貧困兒童傾囊相助。

2002年9月，蘇明娟考入了安徽大學職業技術學院金融專業；2005年畢業後，她進入中國工商銀行安徽省分行工作。曾是貧困學童的蘇明娟，還靠自己的力量資助了不少人，捐贈貧困生、幫助建立希望小學等。2018年，蘇明娟還用3萬元積蓄設立了「蘇明娟助學基金」，該公益基金已參與援建了兩所希望小學，並資助了45名貧困大學新生。

「因為自己淋過雨，所以想給別人撐把傘」，現如今，蘇明娟已擁有了一個幸福的家庭，做了媽媽，還有了2個孩子，大女兒已經6歲了。通過一張照片改變了一生，30年間，蘇明娟由一名受助者轉變成了一名捐贈者，而她的故事也在繼續傳承。