小城故事｜隱秘偉大的曹縣們有哪些？江蘇貧困縣變情趣內衣之都

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-28 08:32

山東曹縣在網絡一夜爆紅，一個看似平庸的小縣城，卻擁有中國最大的演出服基地、山東省最大的淘寶村，此外，曹縣的棺材生產還壟斷了日本九成以上的市場。 事實上，中國有不少鄉鎮和曹縣一樣，「出圈」前鮮為人知，但卻憑藉特色產業而發展壯大、成功脫貧。「一個縣就是一個產業」，這些發展鄉鎮特色產業的「曹縣」們，被看作是中國經濟的扎實基礎。

「情趣內衣之都」——灌雲縣

灌雲縣，隸屬江蘇省連雲港市。1912年，該地因南有百川灌河，背靠名山雲台，而被孫中山命名為「灌雲縣」。地處蘇北的灌雲縣，曾是一座「沉睡」的縣城、亦是江蘇省有名的貧困縣，幾代人一直靠種植小麥和水稻為生。而如今，灌雲縣卻搖身一變，成為聞名世界的「情趣內衣之都」。

根據灌雲縣商務局的數據，當地情趣內衣的年銷售額達30億元（人民幣，下同），相關產業帶動了當地逾2萬人的就業，以灌雲縣102萬的人口計，當地每50個人中就有1個人在從事情趣內衣相關行業。截止目前，當地已經有逾500間具有一定規模的情趣內衣工廠，以及逾3000個淘寶網店。單是在中國，就有70%的情趣內衣產自灌雲縣。

2017年，灌雲縣幾個情趣內衣廠商的老闆共同舉辦了第一屆情趣內衣展會，因展會中有與維密類似的翅膀，「小鎮版維密」還一炮走紅。同年「雙十一」期間，灌雲縣的情趣內衣在線銷售額突破1.5億元。此後，包裹運單上印著「日用品」、「服裝」等字樣的情趣內衣，每日至少會向全國甚至全球寄出2萬件類似的包裹。

我們這裡的最有名特產已經不是豆丹（灌雲縣一種特色美食），而是情趣內衣了。 灌雲縣政府官員

然而，早在10年前，灌雲縣和情趣內衣並無太大關係。這一切都起源於被稱為「中國維密王子」的90後男子雷叢瑞。雷叢瑞18歲時，在灌雲縣成立了一間情趣內衣公司「午夜魅力製衣有限公司」，專門從事情趣內衣生產，憑藉創新精神，他的情趣內衣產業愈做愈大，很快就超額完成了「25歲前賺100萬」的夢想，雷叢瑞的工廠在建立幾年後的年銷售額就達到了5000萬元。

但是，灌雲縣的「轉型」並非一帆風順，起初情趣內衣製作工廠比較難請工人，當地人會覺得比較難以接受，但當這一產業逐漸做大做強後，人們發現了可以通過它脫貧致富，便慢慢覺得情趣內衣其實並無什麼特別的含義，「只要能賺錢就行」。據了解，目前一名熟練的工人，每日可以縫製幾百件成品。

另外，雷叢瑞介紹指，灌雲縣的情趣內衣不僅僅在國內擁有市場，更是風靡國外，市場遍布歐洲、非洲，甚至北韓。雷叢瑞說，年輕一代對情趣內衣的關注不斷提升，銷量隨之飆升，「過去寬鬆和不太暴露的內衣在中國更受歡迎，現在半透明及貼身款式已成為主流。」，雷叢瑞還稱，公司每年出口的產品數量能達到300萬件，「地球上只要有人的地方，就有灌雲的情趣內衣。」

目前，灌雲縣已經是全國最大的情趣內衣生產基地，每年發送快遞70億次，情趣內衣亦已經成為灌雲縣的支柱產業。而灌雲縣政府亦正計劃用3年時間在東城區打造一個總投資32.5億元、佔地面積1696畝的「情趣內衣產業園」，該產業園整合了設計、電商運營、倉儲物流等一系列服務。

「中國菜都」——壽光市

壽光市是山東省濰坊市代管的一座縣級市，是「中國蔬菜之都」，有全亞洲最大的蔬菜批發市場，亦是中國最大的蔬菜集散中心。壽光市位於曹縣東北方向的400多公里，面積2000平方公里，人口有100萬人。雖然壽光的面積不大、人口不多，卻分布著大大小小23萬個蔬菜大棚，年產蔬菜逾500萬噸，銷往全國200多個城市，覆蓋10億人口。

為什麼壽光會成為「中國菜都」？首先，壽光是中國「冬暖式蔬菜大棚」發源地。因為壽光地處北方地區，冬季氣溫較低時不能種植出新鮮的蔬菜，於是上世紀90年代初，當地三元朱村的村書記王樂義發明了「冬暖式蔬菜大棚」，在零下十幾度的低溫中，農民依舊可以種植出新鮮蔬菜。而目前，中國的「冬暖式蔬菜大棚」技術完善，已經覆蓋了全國大部分地區。數據顯示，壽光的「冬暖式蔬菜大棚」近40萬畝，佔當地耕地面積的一半左右，且可種植的蔬菜品種多樣，供應全國各地。

其次，壽光的地理位置較為優勢，其擁有平整肥沃土地，非常適合蔬菜的種植。而且，壽光還是中國蔬菜商品化種植較早的地區，當地農民種植技術水平較高，使得蔬菜產量高、產品的外觀好看、口感佳，「壽光蔬菜」成為了品質蔬菜的代名詞。

此外，壽光還是中國有名的的蔬菜交易集散地。公開資料顯示，壽光物流園年蔬菜交易量在100億公斤，位列全國前十。而現在壽光作為中國北方地區最大的蔬菜交易集散地之一，還成為山東蔬菜走向全國的窗口。另外，壽光每年都會舉辦大型「菜博會」，是中國唯一的國際性蔬菜專業展會，至今已舉辦近30屆。因此，山東壽光憑藉其種植、交易、新技術發展等領先，被國務院授予「中國蔬菜之鄉」的稱號，實至名歸。

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至於今次曹縣的走紅，不僅僅是靠網絡的推波助瀾，更是憑藉自身發展變化，以及內外力雙重作用的結果。與此同時，曹縣的走紅還反映出民眾對於家鄉的美好期待，在數字化時代發揮網絡效力，將地方特色、優勢資源推介出去。

其實在中國，除了曹縣、灌雲、壽光等地，憑藉自身「精湛技藝」而在世界市場站穩腳的還有「中國鈕扣之都」浙江橋頭鎮、「假髮小鎮」山東李哥莊、做燈具燈飾產值過千億的廣東古鎮鎮等等。這些不起眼的小城市和鄉鎮，如今已朝著「產業興旺、生態宜居、生活富裕」的方向發展。