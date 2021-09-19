不滿公司沒發月餅　北京漢將上司打到入院後被炒　為賠償鬧上法院

不少內地公司會在中秋節前向員工發放月餅，作為員工福利的一部分。不過北京一家公司就因為沒發月餅，導致員工心有怒氣，竟然動手毆打了上司，導致上司需入院治療，雙方還為此事鬧上了法院。



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內媒《每日經濟新聞》今日（19日）報道指，據中國裁判文書網官網披露的一則民事判決書顯示，盧某為北京一家公司的保安，在2012年中秋節前，盧某找公司經理尚某某質詢為何不發月餅之事時，與尚某某發生口角並廝打，後尚某某報警。事發當日，尚某某被送至醫院治療。

其後公司解僱盧某，盧某不服，向密雲仲裁委申請仲裁。仲裁委作出裁決，要求涉事公司支付盧某違法解除勞動關係賠償金22400元（人民幣，下同）。

涉事公司隨後向法院起訴。在審訊過程中，盧某辯稱並沒有打上司尚某某。一審法院經審理則認為，盧某因對未發放其月餅之事不滿，與尚某某發生廝打的行為是錯誤的，公司依照公司的規章制度解除與盧某的勞動關係，並不違反法律規定，法院判公司無須支付盧某違法解除勞動關係賠償金22400元。

盧某不服，向北京市第三中級人民法院提起上訴，二審法院稱盧某因對月餅發放一事不滿，在與尚某某交涉的過程中，因言語不和進而發生廝打，其行為明顯不妥，故維持原判。