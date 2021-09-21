內地美女大胃王25歲買百萬名車　疑催吐致牙黑嘴爛　悲慘下場曝光

「大胃王吃播」風靡全世界，靠著掃光眼前的食物，許多大胃王一戰成名，卻也落下不少病根。內地吃播網紅「吃不飽的晴子」外型亮眼，因為吃東西模樣很能激發食慾，25歲就賺進驚人收入，買了百萬名車，但被發現她嘴角潰爛、牙齒發黑，疑似健康亮紅燈，身體狀況令人憂心。



26歲吃播主「吃不飽的晴子」靠著甜美長相、激發人食慾的吃相爆紅，每晚都會固定開直播吃東西，食量驚人卻還有曼妙身材，有網友爆料她在直播過程中暫離開畫面，背景傳來嘔吐聲，一度被質疑是靠催吐維持食量和身材，惹出不小風波。

不只如此，還有網友發現晴子疑似身體狀況亮紅燈，在直播時發現她的嘴角潰爛，牙齒也發黑，頭髮更變得稀疏，就算化妝、開濾鏡都沒辦法遮掩，令不少人擔心，「可能是催吐過頭，胃酸傷到身體了」、「嘴都爛了，先看醫生吧」、「根本就是用命在賺錢。」

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知名「抖音」美食網紅「泡泡龍」于海龍3月5日因長時間高強度工作猝逝，得年29歲，引起外界對吃播這個行業的關注。體型肥胖的吃播主「恩克」因為暴飲暴食，尤其愛吃肉類食物，之後也被發現臉部發黑，和泡泡龍生前的病徵一樣，令人擔心他的身體狀況。

恩克吃東西暴飲暴食，導致體型肥胖，雙下巴相當肥厚，體重甚至比泡泡龍還要重，疑似超過150公斤，最喜歡就是吃肉，幾乎沒有看過他吃過蔬菜，走沒幾步路就氣喘吁吁，需要旁人攙扶，甚至曾經在直播中不知不覺就呼呼大睡，被猜測是因為不良習慣或是器官不堪負荷，才會出現嗜睡症狀。

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