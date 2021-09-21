四川寄宿學校禁止外帶食物　兩新生被迫蹲校門口喝掉半箱牛奶

四川達州外國語學校兩名學生日前由於學校不准帶牛奶入校，因而被迫蹲在校門口喝掉半箱牛奶。事件曝光後，校方遭到輿論廣泛批評，教育主管部門已約談該校校長，並責令校方對相關規定進行整改。此外，涉事校長亦被發現名下有多家公司，有酒廠、文旅集團以及砂石場等。



位於渠縣的達州外國語學校於2006年6月創立，是所封閉式寄宿制學校。據了解，為保證學生食品安全，該校禁止外帶食物進入校園。本月11日，兩名涉事初一新生聽說上述規定後，由於擔心牛奶被沒收，遂出下策，拆掉飲管蹲在學校門口將箱內的牛奶一盒盒喝掉，牛奶箱不久即空了一半。當時圍觀的群眾見狀，都紛紛勸說他們別再喝。

兩名初一新生由於擔心牛奶被沒收，遂蹲在校門口將牛奶一盒盒喝掉。（微博）

學校門衛發現圍觀現象後隨即勸阻學生，並把剩餘牛奶拿進保衛室及通知家長帶回。不過事件之後持續發酵，相關話題更登上社交平台熱搜榜，網民紛紛批評校方做法，認為一刀切禁止並不合理，更有人質疑有關規定是否和校內小賣部的經營有關。

另一方面，據天眼查顯示，校長向黎除了是達州外國語學校的法人代表外，其名下還有文旅集團、餐飲服務、鄉村旅遊、農業公司、酒廠以及砂石場等共15家公司。

周五（17日），渠縣教科局政策法規股楊股長介紹指，他們事後已調取了該校的閉路電視畫面，並走訪了當事學生。渠縣教科局已約談校長，對方表示立行立改，並責令學校修改完善規章制度，規範學校管理制度。至於黎校長名下的企業，楊股長表示教科局沒有權限進行調查。河南春屹律師事務所主任張少春律師則認為，目前並無法律禁止民辦企業校長經商，但就該事件而言，即使學校禁止外帶食品，簡單粗暴的做法仍會容易造成學生心理陰影，故教育主管部門應當予以調查處理。