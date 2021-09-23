內地奇葩招聘要求層出不窮　戀愛經歷、星座甚至三圍皆左右求職路

應聘幾乎是每一位社會人都經歷過的事，但有時卻會遭遇招聘方設置的一些無厘頭的特殊要求或問題。據《法治日報》報道，近年來不少與求職內容無關的問題會出現在一些內地企業的招聘中，例如戀愛經歷、父母興趣愛好、星座、婚育計劃等，更曾有企業要求應聘者滿足精準的三圍要求。多名專家認為，這類奇葩招聘背後反映了就業歧視。



來自河北邯鄲的宋先生，日前應聘一間公司的人事職位時，竟被問到談過幾次戀愛、每次持續時間有多長、每次戀愛分手原因是什麼等問題，對於如此奇葩的要求，公司解釋是為了考察應聘者的「情商」。天津的姚敏（化名）亦有同類遭遇，她曾被面試官追問其家庭背景，如「有沒有男朋友？」、「如果發生辦公室戀情，你走還是男方走？」、「你媽和你爸在不同的省份是如何認識的？」與專業相關的問題，反而全程一個都沒有。江西南昌的劉梅更氣憤表示，她在應聘某國企時，面試者就差沒有直接問她會不會一入職就結婚生孩子。

報道指，內地現時有不少企業都會在面試時問及大量涉及應聘者私隱的問題，甚至連細節也不放過，除了個人的戀情、婚育計劃、交友、生辰八字、星座和是否養寵物等，面試官有時也會關注應聘者家庭成員的興趣愛好、工作經歷等。部分公司還以「防止謊報信息，避免不必要的麻煩」為由，在面試結果未定前已要求面試者填寫家庭成員的姓名、年齡、職業和身份證號碼。

上海同濟大學的一場招聘會。 （央廣網）

更甚的是，曾有企業在招聘行政專員、人事專員時，要求應聘者滿足肩寬38cm，胸圍86cm，腰圍介於68至70cm間的精準三圍要求；招聘司機時，要求應聘者必須屬羊、鼠、龍、虎，並直截了當地拒絕不符合要求的人。另有企業招聘時，要求星座為摩羯座、水瓶座、處女座、雙魚座、白羊座的人士優先。至於性別和年齡，往往也會成為求職阻力，如應屆畢業的張泉（化名）一開始就被面試官告知不太會考慮女性，相反，一名和張泉相同專業但成績一般甚至曾掛科的男生卻得以早早簽約。

對此，中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧表示，據就業促進法規定，勞動者依法享有平等就業和自主擇業的權利，其就業不因民族、種族、性別、宗教信仰等不同而受歧視，因此上述種種奇葩招聘侵犯了就業者的平等就業權。雖然人力資源和社會保障部等多個部分早在2019年2月制定出台了《關於進一步規範招聘行為促進婦女就業的通知》，但鄭寧強調，目前女性遭受或明或暗的性別歧視仍比較普遍，說明執法效力有待提升。

上海恒衍達律師事務所律師王艷輝則認為，不斷試探私隱的面試純屬浪費時間，面試官的目的，可能只是為了完成面試指標，走個過場，或者是為了完成某些調查問卷。