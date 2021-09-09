消除性別歧視確保男女平等　國新辦：招聘不得限定男性或男性優先

國務院新聞辦公室周四（9日）發布《國家人權行動計劃（2021-2025年）》（以下簡稱《行動計劃》），明確指出，要保障婦女平等就業權利，消除就業性別歧視。



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《行動計劃》指出，要貫徹落實男女平等基本國策。（中新社）

《行動計劃》由國新辦和外交部牽頭編制，共分為導言，經濟、社會和文化權利，公民權利和政治權利，環境權利，特定群體權益保障，人權教育和研究，參與全球人權治理，實施、監督和評估等八個部分。

其中，特定群體權益保障部分提出，要完善對少數民族、婦女、兒童、老年人、殘疾人等各類特定群體權益的平等保障和特殊保護，建立常態和非常態相結合的特定群體權益保障機制，促進所有人的全面發展。

值得關注的是，在婦女權益方面，《行動計劃》指出，要貫徹落實男女平等基本國策，持續改善婦女發展環境，促進婦女依法平等行使權利、參與經濟社會發展，共享發展成果。

《行動計劃》明確，要保障少數民族學習使用和發展本民族語言文字的權利。（中新社）

《行動計劃》要求，要保障婦女人身權利，倡導性別平等，預防和制止針對婦女的一切形式家庭暴力；要依法保障女性平等接受義務教育、高中階段教育及高等教育的權利；要規範招聘行為，用人單位在招聘過程中，除國家另有規定外，不得限定男性或者規定男性優先，將就業性別歧視問題納入勞動保障監察工作之中，對涉嫌就業性別歧視的用人單位開展聯合約談。

《行動計劃》表示，為促進工作場所性別平等，用人單位建立需健全勞動就業、薪酬待遇、職業發展、生育保護以及幫助職工平衡工作和家庭責任。同時，預防和制止職場性騷擾等工作場所性別平等制度機制，推動建立家庭友好型工作場所。支持和幫助女性實現家庭和工作的平衡。

而在少數民族權益方面，《行動計劃》明確，要保障少數民族受教育權利，提高民族地區教育質量和水平，加大國家通用語言文字推廣力度。同時，亦要保障少數民族學習使用和發展本民族語言文字的權利等。