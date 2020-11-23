內媒揭求職網站「情色陷阱」：有公司以招聘為名為老闆「拉皮條」

今年以來，包括北京、杭州、南京在內，內地多個地區的網友反映，在求職網站「BOSS直聘」上遭遇「情色招聘」。此類招聘多打著「董事長助理」、「生活助理」的旗號，而實際要求應聘者提供性服務。 內地媒體《新京報》23日報導指，其記者經暗訪發現，「BOSS直聘」上的確有多家公司進行「色情招聘」，有公司明確要求應聘者為老闆提供性服務，有中介為客戶尋找性伴侶、「拉皮條」，還有招聘者會在面試中對應聘者進行性騷擾。

11月上旬，一家名為「世界財富精英會」的機構在BOSS直聘上招聘「中國勞斯萊斯俱樂部特別助理」崗位，薪資待遇為每月1萬元（人民幣，下同）至1.5萬元。《新京報》記者以應聘者的身份發起了溝通。

內地求職網站「BOSS直聘」。

BOSS直聘上的公司介紹顯示，「世界財富精英會」是「中國高淨值超富家族生活方式與家族事務管理的綜合機構」，其頁面顯示「中國勞斯萊斯俱樂部招聘特別助理」工作內容為，「負責協助領導開展有關俱樂部資源與合作事務，處理公共關係，組織飯局與高端企業家聚會，社交管理與活動研發，安排與陪同出席會議活動，以及日常助理類相關工作，要求形象氣質俱佳優先。」

記者提供信息給「世界財富精英會」後，一名自稱「東哥」的人聯繫記者，表示自己是專門為客戶物色女孩的「獵頭」，助理這種崗位月薪10萬到30萬，要求是「能接受每個月不超過三次的曖昧關係」。東哥還稱，應聘者也可以發掘身邊的漂亮女孩，介紹她們「做週邊」，抽取傭金。

客戶「面試」後要求「讓我摸摸看」

此後，東哥介紹記者去見一位「客戶」。這位「客戶」見到記者後，不僅仔細詢問記者的收入水準、來京時長，甚至還詢問感情經歷與性經歷，之後他表示：「我們倆的頻率就是一個月發生3次到5次的性關係。一個月的薪資，我讓你自己說，你覺得自己值多少錢，10萬、15萬、還是20萬？」

幾番交談過後，該男子表示滿意，「我現在可以定了，就用你。」他讓自己的司機找一家醫院帶記者檢查身體。「有沒有胸啊？讓我摸摸看。」一邊說著，他一邊企圖伸手觸碰記者胸部。記者表示拒絕，下車離開。

「世界財富精英會」的機構在BOSS直聘上的招聘信息。（新京報）

而在另一場「招聘」中，記者通過BOSS直聘應聘「中族集團有限公司」的「生活秘書」。該職位要求應聘者學歷在高中以上，工作經驗「1年以內」，工作內容描述為「普通話標準，上進心強，懂得禮節，誠實守信」，月薪5000-6000元。

記者此後被通知前往一處二層的獨棟別墅面試，進行面試的「李總」在面試結束後，突然將記者拉入懷中，撫摸頭髮和胳膊，持續約10秒。記者反抗後離開，「李總」則笑著表示，之後會再聯絡。

「家政公司」招聘人員：短期性陪侍「競爭很激烈」

據悉，《新京報》記者調查中還發現，BOSS直聘上有招聘私人保姆的家政公司也涉足情色招聘，有「家政公司」招聘人員稱，招募「短期商務助理」，主要是跟著老闆去到出差地，在老闆出差期間照顧他的生活起居，同時提供性陪侍。長的一兩個月，短的一兩周。「這個競爭很激烈。」

「中族集團有限公司」在BOSS直聘上發布的「生活秘書」招聘信息。（新京報）

11月17日下午，記者對世界財富精英會、中族集團兩家公司發佈的相關崗位進行了舉報，BOSS直聘了解情況後告訴記者，遇到性騷擾的行為，可以在平台上該職位發布頁面選擇舉報，又提醒記者後續在求職過程中要提高警惕，視自身具體情況考慮是否報警。

此後，BOSS直聘表示，中族集團的招聘帳號經核實存在違規現象，已予以凍結處理。