江蘇男常「斷片」憂被迷姦　警揭同性室友落「迷藥」更揪出案中案

宿舍生活總能讓人回味，可是江蘇揚州一名李姓男子，近期卻總在和室友一同用餐後陷入「斷片」，醒來後感覺身體有點不適。當偶然發現一顆小藥丸後，李男擔心遭到同性室友迷姦，遂報警求助。

警方經專業檢測發現，該藥丸正是俗稱的「迷藥」。之後，警方還揪出案中案，一舉挖出一張集走私、販賣、吸食毒品和強姦、強制猥褻等於一體的巨大犯罪網。



日前，經常遭遇無故「斷片」情況的李男在打掃宿舍時，偶然找到一顆小藥丸，由於自己和室友已很久沒有生病買藥，他馬上產生了不詳預感，懷疑其和最近在自己身上發生的詭異情況有關，遂聯繫了江都警方求助。

經專業檢測，該藥丸被發現是國家管制的精麻藥品三唑侖，該類精神類、麻醉類藥品容易被濫用，甚至用於迷姦，俗稱「迷藥」。

警方隨即拘捕了李男的室友，得知其室友是在他人的推薦下，使用境外翻牆軟件購買該「迷藥」。幸好，李男最擔心的情況沒有發生，在給其服用幾次後，室友未敢有不軌之舉。

疑犯已被警方拘捕。（南京零距離）

之後，警方通過翻牆軟件追查，發現某網站可隨意就買到三唑侖、溴替唑侖、氯硝西泮、唑吡旦等國家管制的精麻藥品，且價格高得驚人，賣家或從海外直接發貨，或提供國內「代理商」的相關信息給買家，從中獲取暴利。

在掌握團夥信息後，江都警方即派出警力轉戰十多個省份，成功拘捕16名走私、販賣毒品疑犯、3名吸毒人員，並繳獲600餘粒三唑侖、溴替唑侖、氯硝西泮、唑吡旦等以及100餘支咪達唑侖。

落網疑犯以年輕人為主，不少更受過高等教育，收入不俗。他們當中只有少數會通過轉手倒賣獲取非法收入，多數人其實是聽信損友的推薦，想靠藥物來收穫心上人。