北京環球影城開園背後：周邊荒涼偏僻無住宿　足療按摩意外成剛需

新開園的北京環球影城成為民眾熱門的「打卡」選擇，十一國慶長假臨近下，其更被認為帶動北京成為預訂量最高的目的地。

可是，雖然遊人絡繹不絕，但園區周邊的相關配套設施卻被指並不完善，有遊客近日直言，園區附近一片荒涼，其逛完一天、腰酸背痛下還要等很久才成功打車。

另一方面，環球影城亦令到腳底按摩成剛需，有足療店按摩師透露，自從園區開業就未曾凌晨12點前下過班。



北京市通州區發改委早前表示，北京環球影城一期開園後，將帶動一批酒店、餐飲、演出演藝等關聯企業入駐通州，年產出規模預計達200億元（人民幣．下同）。中信建投研報預計，該園年接待遊客數量約在1500萬至2000萬人次，客單價逾1500元，待成熟後，每年營業額約可達250億元至300億元。另外，度假區內的環球影城大酒店擁有800間客房，國慶期間房價最低也要約1500元一晚，好萊塢（荷里活）套房更達2萬元一晚，但儘管如此，多種房型仍售罄。

雖然民眾反應熱烈，前景也被認為可觀，不過遊客顧雨（化名）表示，他和朋友一天逛下來已腰酸背痛，腳痛得厲害，可當他們走到度假區外面，卻發現十分的荒涼、偏僻，晚上想打車回家但等了很久都沒有車，且酒店都遠在3公里以外，認為相關配套設施不夠。

點擊以下圖輯瀏覽北京環球影城主題公園：

+ 4

值得一提的是，園區開業之前，周邊的民宿卻突然從在線旅遊平台集體下架。小豬民宿的負責人表示，通州區8月22日組織相關部門聯合召開規範短租住房經營管理工作部署會，面向途家、愛彼迎、同程藝龍、攜程、美團、小豬民宿等多家平台進行了政策宣貫，要求不合規房源需在7日內完成下架。

在大批民宿下架、周邊酒店等配套也不完善下，不少累了一天、不願再走長路的遊客遂開始把目光投向足療按摩店，令腳底按摩成為剛需，有微博主為此發文，坦言沒想到最先被帶動起的周邊產業竟是按摩。

有微博主坦言沒想到最先帶動的周邊產業竟是按摩。（紅星新聞）

多間足療按摩店均表示，自北京環球影城正式開業，顧客明顯多了起來，但目前不至於到爆滿、無法預約的地步。而有的店員也會窩心地建議顧客建議直接打車前往，以免其再步行。

某按摩店工作人員更稱，有3層樓的該店原本沒打算開過夜的業務，但最近咨詢能否過夜的客人實在太多下，老闆遂考慮把第三層改成休息區予人過夜。