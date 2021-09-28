四川13歲女生因宿舍有零食被校方體罰致殘　其母：需靠拐杖行走

內地學校素來對住校學生有「查寢」制度，而對於違反學校規定的學生，校方一般會給予警告或處分。惟四川瀘州一名中學二年級的女生，因被發現宿舍床上擺放有一包零食，而被「學姐」及老師在其原本有傷的情況下罰做150個下蹲，導致左腳踝關節功能喪失80%，被評定為九級傷殘，需靠拐杖才能行走。



事發於合江縣先市職業中學。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，事發於去年6月，合江縣先市職業中學13歲的女生戚夏（化名），在下課回到宿舍準備休息時，遇到前來查寢的學生會「學姐」及生活老師，主要檢查是否有學生未經允許攜帶零食回宿舍。

隨後，「學姐」與生活老師在戚夏的床上發現一包零食，並體罰她做300個下蹲。在戚夏解釋零食並非自己所有，是有人擺在自己床上，且自己腳踝兩個月前受過傷後，體罰仍未豁免，只是數量由300改為150個。此外，戚夏同宿舍的室友表示，該名生活老師幾年前至今一直都有體罰學生的行為。

直至幾日後，戚夏覺得腳踝依然很痛，便在母親的帶領下先後輾轉瀘州、成都、重慶多地進行治療。學校在初期亦墊付了2000元（人民幣，下同）的醫療費。2020年7月1日，戚夏在被診斷為「滑膜增生明顯，外踝骨折伴骨贅形成，外側副韌帶損傷，骨折塊擠壓跟骰關節面致關節面變形」後，進行了腳部關節撕脫骨折塊手術摘除。

手術後，醫生對戚夏的母親表示，因戚夏並未成年所以暫不能做填充手術，只要產生積液後就需再進行手術治療，「這其實相當於無底洞」。而2020年10月，戚夏的傷勢被當地相關部門鑑定為九級傷殘。此外，戚夏在受到病痛以及心理的打擊後開始出現自殘等抑鬱症狀。

戚夏的母親將事件反映給合江縣教體局後，教體局回應稱，戚夏受傷後學校始終把學生的傷情醫治放在首位，並已全額墊付了前期治療中10萬餘元醫療費。學生住院期間，學校還按300元一日的標準支付了家屬護理、生活、營養等費用，相關費用已在每個階段治療完畢後足額支付。目前，雙方未有達成一致意見。戚夏的母親表示，學校提出了新的賠償方案，但她仍然沒有接受，「未來這個費用誰也說不準是多少，我希望學校能夠負責，畢竟孩子還小就終身殘疾了。」

網民點睇：

「掃黑除惡得從幼兒園抓起」。



「學校為什麼養一群惡霸欺負學生」。



「這是學校管理的問題！學校的責任」。



「希望繼續跟進，想看到處理結果」。

