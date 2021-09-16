清朗網絡︱5歲女童教你畫「蜜桃」妝　官媒批兒童美妝博主風潮

日前，針對網絡亂象、未成年網絡環境整治，內地開啟一系列的清朗系列專項行動。《新華社》9月14日則提到近來在內地網路社交平台上，出現一批打著「全網最小美妝博主」「跟著萌娃學化妝」等噱頭的少兒「網紅」，不只教化妝、試產品、甚至直播帶貨，批評「兒童美妝博主」風潮該「剎一剎」，不只隱含軟色情訊息更危害孩童健康。而專家則指出，引導少兒進行美妝產品代言，並拍攝上傳視頻涉嫌違法。



兒童美妝博主教化妝

《新華社》提到，內地社交媒體平台上出現了一批打著 「全網最小美妝博主」「跟著萌娃學化妝」 等噱頭的少兒網紅 ，抨擊背後成年人賺得「盆滿缽滿」，表演和觀看未成年人卻可能因過早接觸物欲世界而「三觀迷失」。

《澎派新聞》記者調查發現，小紅書、B 站、好看視頻、快手等社交媒體平台上，少兒化妝的圖文視頻不在少數，有的發佈在少兒美妝博主的主頁上，有的在成人博主的主頁中穿插發佈。

報道指出，少兒美妝視頻傳遞出軟色情資訊，少兒被成人「物化」，推到台前「吸睛」。例如，以剛過完5歲生日，化個純欲蜜桃妝為標題，讓小小網紅身穿露肩裝，披著波浪卷，嘟嘴拋「媚眼」，還不忘說「點關注哦」「求轉發呀」。文中抨擊，「鏡頭前是童顏童聲，鏡頭後其實是成年人的策劃、製作和助推，為的是流量，圖的是利益」。

根據內地廣告法規定，不得利用不滿十周歲的未成年人作為廣告代言人，在針對未成年人的大眾傳播媒介上不得發佈醫療、藥品、保健食品、醫療器械、化妝品、酒類、美容廣告，以及不利於未成年人身心健康的網路遊戲廣告。兒童代言美妝產品的行為涉嫌違法。

美妝產品低齡化 官媒批影響孩童健康

《新華社》批評，少兒美妝博主走紅，其背後是「美妝低齡化」的趨勢。據跨境電商「考拉海購」發佈的資料顯示，2020年，國內兒童彩妝消費比2019年增長了300%。

而85後的媽媽成為主動給孩子購買化妝品的主力軍，兒童化妝品的種類也很豐富，「口紅、眼影、眉筆、面膜、卸妝巾、指甲油等一應俱全。」《新華社》批評，「爱美之心，人皆有之，少兒亦莫能外」。但也抨擊「化妝要從娃娃抓起」的這股風潮，「不得不讓人產生隱憂」。

此外，不合格的兒童化妝品危害孩子的身體健康。專業美妝人士接受《新華社》記者採訪時表示，市面上很多所謂的「兒童彩妝」並非專為兒童開發設計，廠家在送檢、備案時只標示「化妝品」，刪去「兒童」等字眼以規避標準更為嚴格的檢查，或將成人化妝品包裝成兒童玩具進行銷售，以引誘兒童購買，但其中有許多含有大量人工色素和粉劑類，會給兒童皮膚造成傷害，或因重金屬元素超標、激素含量過高等問題，造成孩童過敏及呼吸系統損傷。



《北京青年報》則提到，應規範兒童彩妝市場發展。報道中引述，廣東省化妝品學會常務副秘書長、暨南大學生命科學技術學院教授劉忠也認為，少兒美妝博主受捧的背後是近年來快速發展的兒童美妝產業。

今年 6 月 18 日，國家藥品監督管理局就《兒童化妝品監督管理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。劉忠表示，徵求意見稿對兒童化妝品的安全性評價進行了嚴格要求，「但懲處力度還稍顯不足，監管措施仍需進一步加強。同時規範兒童彩妝廣告用語，讓確有需要的兒童用上無毒無害的美妝產品。」