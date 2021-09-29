全國首例｜限制未成年人打機　長沙法院頒「王者榮耀」租號禁令

湖南省長沙市開福區人民法院周二（28日）發出訴前行為保全禁令，責令湖北兩間網絡科技公司停止其開發的租號APP提供「王者榮耀」遊戲賬號的出租平台服務，並責令長沙一間網絡科技公司停止對上述租號APP進行宣傳、推廣及賬號分發行為。其為全國首例「王者榮耀」租號禁令。



騰訊科技（成都）有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司表示，上述公司違反國家法律和政策規定，非法租賃遊戲賬號的行為，導致公眾對其開發的「王者榮耀」遊戲社會評價降低，令其商業信譽受損，遊戲運營成本亦增加，故申請法院進行訴前行為保全，請求裁定有關公司即時停止該遊戲賬號的出租平台服務。

「王者榮耀」的適齡提醒。 （紅網）

《網絡安全法》、《未成年人保護法》明確要求各遊戲企業和平台嚴格落實網絡實名制，上月30日，國家新聞出版署亦下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規定，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，並要求所有遊戲均須接入國家新聞出版署網絡遊戲防沉迷實名驗證系統，網絡遊戲企業亦不得以任何形式提供遊戲服務予未實名註冊和登錄的用戶。

然而，有關公司通過其運營的租號APP及網站租賃遊戲賬號，使未成年人有可能通過租賃遊戲賬號的方式登錄「王者榮耀」遊戲，以規避防沉迷通知，令到有關監管法規形同虛設。故此，法院依法向有關公司發出行為保全臨時禁令，確保國家保護未成年人合法權益的法律政策落實落地。