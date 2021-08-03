官媒將網遊比「鴉片」　騰訊：從王者榮耀試點，倡未滿12歲應禁玩

周二（3日）上午，內地官媒《經濟參考報》發表文章，指網絡遊戲是「精神鴉片」，對未成年人成長造成極大影響，並點名批評騰訊旗下的「王者榮耀」遊戲。

雖然相關文章午後被下架，但騰訊回應指，將從「王者榮耀」試點，推出相應舉措，加大未成年人保護力度。



騰訊回應指，將從「王者榮耀」試點，推出相應舉措，加大未成年人保護力度。（資料圖片）

騰訊表示，將從「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措。其中「雙減」分為減時長、減充值。規定將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時；並且要求未滿12周歲未成年人（小學生）禁止在遊戲內消費。

「雙打」指，打擊身份冒用與打擊作弊。將針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑賬戶全部重新認證；積極配合政策，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為。

所謂「三提倡」，即是倡議全行業進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時長；倡議深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究；倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入遊戲的可行性。

官媒《經濟參考報》發表文章《「精神鴉片」竟長成數千億產業》。（經濟參考報）

周二上午，《經濟參考報》發表文章《「精神鴉片」竟長成數千億產業》指，當前未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。內地有62.5% 的未成年網民經常在網上玩遊戲；13.2% 未成年手機遊戲用戶，在工作日玩手機遊戲日均超過 2 小時，並點名批評了騰訊旗下的遊戲「王者榮耀」。

文章稱，網絡遊戲的過度投入對未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。內地過半數兒童青少年近視，因沉迷網絡遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。網絡遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。但這一新型「毒品」卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業，其中騰訊遊戲 2020 年實現營業收入 1561 億元人民幣。

隨後，該篇文章被下架處理。