中秋節前夕內地跨省旅遊有序復甦　北京環球影城或成最熱門景區

北京環球度假區即將正式開園，七大主題園區分別為「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」、「小黃人樂園」、「哈利．波特的魔法世界」、「侏羅紀世界努布拉島」、「好萊塢」和「未來水世界」。

本月21日就是中秋佳節，內地大型旅遊網站攜程發布《秋遊及中秋預測數據報告》，指中秋節前夕的跨省遊正有序復甦，訂單量較8月20日大幅增長356%，其中北京市在北京環球影城助推下，目的地訪問熱度近期連續多日穩坐第一，北京環球影城更或將成為中秋節最熱門的旅遊景區。



北京環球影城開園在即，預料會大受遊客歡樂。（視覺中國）

報告指出，截至9月6日，中秋節最熱門的旅遊目的地前十名，分別是北京、上海、廣州、杭州、成都、三亞、深圳、重慶、珠海、武漢。報告並提到，與2019年比較，今年中秋節許多新奇小眾目的地出現在遊客視野。比較2019年的預訂增長來看，中秋節新晉「黑馬」目的地前十名有：都江堰、象山、南澳島、額濟納旗、曲阜、惠東、桐廬、舟山、長春、湖州，反映出長三角、珠三角一帶周邊小眾海島、山岳進一步被探索，而都江堰、額濟納旗、長春等則因坐擁秋季風光，近期亦預訂量漲勢迅猛。

不過，由於受到北京環球影城熱度影響，大型主題樂園成為中秋節的旅遊熱點。截至9月6日，最受歡迎的前十大中秋景區為北京環球度假區、長隆旅遊度假區、上海迪士尼度假區、故宮、上海海昌海洋公園、雲台山風景名勝區、古北水鎮、成都大熊貓繁育研究基地、普陀山風景區、黃山風景區。從搜索熱度來看，北京環球影城或將成中秋節最熱門旅遊景區。8月30日官方宣布開園當天，北京環球度假區的搜索量相比前幾日增長300%，近幾日熱搜亦一直居高不下。

分析師指，中秋節有望再次迎來內地跨省遊復甦的新拐點。（視覺中國）

攜程研究院行業分析師方澤茜稱，中國旅遊市場在8月中下旬已經出現復甦跡象，通過監測近期長線旅遊訂單數據發現，在跨省遊開放的省市，短期內旅遊產品預訂量呈現持續、顯著增長趨勢。例如海南的跨省跟團遊訂單量，9月6日比較8月20日增長323%。此外，北京環球度假區在中秋節開園的消息，成功為市場注入「強心劑」。依照當前的復甦趨勢，中秋節有望再次迎來跨省遊復甦的新拐點。