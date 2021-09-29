四川13歲女生在校被罰致九級殘疾　其母：獲賠39萬元，女兒想轉校

四川瀘州13歲女生因宿舍內存有零食，被指違反校方規定，遭學姐及老師罰做150個深蹲後致殘的事件引發廣泛關注。周三（29日），女生的母親表示，經過與校方談判，雙方已達成協議，目前已經收到校方39萬元（人民幣，下同）的金額賠償。



周女士說，目前已經收到校方39萬元人民幣的金額賠償。（極目新聞）

據早前報道，去年6月，合江縣先市職業中學13歲女生彤彤，在學生會「學姐」及學校生活老師檢查宿舍時，被發現床上有一包零食，違反了校方相關規定。因此，彤彤在原本腳踝有傷的情況下被體罰做了150個深蹲，造成其「不可逆轉」的殘疾，需依靠拐杖才能行走。

另據澎湃新聞消息，事發至今已有一年多的事件，彤彤在此期間情緒低落，還曾有過自殘行為。彤彤的母親周女士表示，除了前期治療的10萬餘元的醫療費由校方墊付外，關於後續治療、康復費用等事宜，一直未有與校方達成一致。

29日，事件在經過內地媒體的一系列報道後迎來轉機。周女士表示，經過多次談判終與校方達成賠償協議，合江縣先市中學一次性補償傷殘補助金、護理費、夥食費、交通費、營養費、住宿費、誤工費、後續治療費、精神損害撫慰金等一切費用（不含此前先市中學已經支付的相關費用）合共39萬元。

周女士指，其實對賠償結果並不滿意，「因為還不知道這筆費用夠不夠孩子未來的治療費用。」、「將來如果不夠，也沒有辦法。」

周女士又說，彤彤看到自己的事情被報道後，「她說看到很多人幫她很高興。」，但因身邊的同學都在議論這件事，加之身體殘疾的原因，繼續在先市中學就讀，彤彤會「感到自卑」。「孩子主動提出來想轉校」，目前當地相關部門正在商議相關事宜。