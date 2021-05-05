成都驚現逾160個「寵物盲盒」其中4隻貓狗死亡　中通快遞：將嚴罰

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-05 13:39

四川成都一個中通快遞網點周一（3日）被民眾發現出現大批量寵物盲盒，160餘隻貓狗被打包，正準備以普通貨物形式發往外地，另已有4隻死亡，而中通快遞和托運人至今沒有出示相關檢疫合格證明。目前，貓狗已暫時被安置在成都石板灘寵物城，相關部門已進行抽檢，如有患病會即時進行治療，至於健康的貓狗則將由成都愛之家動物救助中心接收。

據愛之家動物救助中心基地負責人陳運蓮介紹，有愛心人士約在半個月前舉報，稱在成都市金牛區二環路北二段府河路苑中通快遞點發現有寵物活體運輸。負責跟進的義工周一晚上約8時發現，府河路苑中通快遞點的貨車上有一車廂的貓狗，當工作人員表示沒有相關資格證書，義工隨即報警，並在警員到場後，將貓狗搬到地面通風透氣，並餵了葡萄糖水。

據快遞單顯示，運送物多數為混血邊牧，混血藍貓等名貴品種，然而盒內的貓狗卻多屬普通土狗土貓，故義工推測是寵物盲盒。陳運蓮表示，這些土狗土貓被人買回去後可能會不被喜歡，繼而被退貨甚至遺棄。至於中通快遞承運的這批貓狗發貨方，則為新都區石板灘寵物城的一家寵物店，後者現已停業。愛之家與涉事寵物店店主已達成協議，雙方將無條件配合當局的檢疫工作，費用將由寵物店店主承擔，貓狗完成檢疫後將由愛之家接收。

周二（4日）下午，中通快遞四川省管理中心發出官方聲明，稱中通快遞嚴禁違規發活物，正在核實今次事件，如查實會對違規網點進行嚴厲處罰。而對於涉事貓狗是否有合格的檢驗檢疫證明，中通快遞公共關係部門工作人員僅強調相關規定禁止收寄有毒有害和妨害公共衛生的活體動物，中通快遞要求發貨方提供檢驗證明。

（中國長安網）