多省市速遞員罷工　傳收入急降每單賺二毫半　網民呻收不到包裹

內地不少城市的網民近日紛紛表示，等了很久的包裹卻遲遲沒送到，有知情網民就透露，多間速遞公司發生了集體罷工，而罷工的原因則疑似是給速遞員的派送費用急降，「從原本的1.2元（人民幣．下同）降至0.5元」。 也有速遞員此前曾向內媒表示，近來派送費只有4毫子，扣除通話和短訊等成本，一單只能賺2毫半；此外還有速遞員被拖欠了數月工資。

據《都市時報》報道，根據網民爆料，有速遞公司因物流成本上升，選擇從速遞員的派送費上縮減成本，「一般從浙江廣東來的貨物是1.2元，現在直接降到5毛」，派送站點照舊給速遞員0.9元就會虧損，於是罷工也就在所難免。而且速遞員只靠派送費維生，因為「現在除了順豐都沒有底薪」。

▼ 許多城市的網民紛紛苦呻等不到包裹

有網民發微博訴苦，稱自己在網上訂購了火鍋底料和寵物飲水機，遲遲沒有等到貨物，打電話詢問速遞員，對方則冷淡回應，因為只賺一兩毛錢，所以不送了。《香港01》記者根據網民發帖整理，罷工的速遞員來自中通、韻達、百世、圓通等多間公司，涉及地方則包括湖南長沙、福建三明、河北、江蘇蘇州、吉林長春等多個省市。

《中國經濟網》等內媒10月13日也報道，韻達快遞長沙觀沙嶺服務站因經營不善，與二級代理點無法結清帳目，導致二級商拖欠投遞員工資數月，且大量快遞票件被積壓。經過協調，已恢復派送。

據內媒引述網民爆料稱，多個省市發生速遞行業罷工，原因在速遞員的派送費用遭到削減。（中通快遞官網）

對於速遞業罷工，有不少網民表達支持，認為速遞等不少服務行業，都存在對底層勞動者的壓榨行為；但也有人怒斥「爭取自己權益時，不要影響別人權益」、「嫌不賺錢可以不做」。

網民熱議：

「已經四五個韻達快遞好幾天沒消息處於失蹤狀態了。」 「說實話，對普通老百姓來說，寄快遞一點也不便宜，基本上是1元1公斤，江浙滬起步價5元」 「那麼上漲的運費去哪了呢」 「可是我們寄件價格不降反漲，我就想問問資本家所謂的價格戰是怎麼打的？漲我們寄件費壓人家派送費，好處都讓資本家拿了」

（綜合報道）