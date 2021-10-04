貴州釣友解救神奇大鳥　專家證實為極罕「海南鳽」　全球僅數百隻

9月23日，兩名男子結伴前往貴州省黔西南興義市的萬峰湖釣魚，在湖邊偶遇一隻長相奇特的大鳥被纏在釣線上，於是趕快將其解救下來。

這隻長相奇特的大鳥其後證實為「全球30個瀕危鳥種」之一、國家一級保護珍稀動物海南鳽。全球僅存數百隻海南鳽，且數量呈下降趨勢。



內媒《封面新聞》報道指，這兩名男子當時發現有東西被纏繞在釣線上，還在不停地掙扎。兩人趕忙上前查看，發現原來是一隻外形怪異的大鳥被纏在了釣線上，於是趕快將其解救下來。

獲救的大鳥並不立即飛走，而是站在水裡與兩人對視著，還不時發出「啊，啊，啊」的叫聲。兩人便將大鳥的照片和影片拍下，請專家來鑒定。

四川瀘州市古藺縣自然資源和規劃局野生動物保護工作者趙中國迅速查證出這是一隻國家一級保護珍稀動物海南鳽。其後專家證實這是在貴州省西部地區首筆記錄的海南鳽。

根據資料，海南鳽又名海南虎斑鳽、海南夜鳽，鷺科夜鳽屬鳥類，因其模式標本採集自海南五指山地區而得名。海南鳽被世界瀕危物種紅色名錄列為瀕危鳥類，僅分布於中國南方和中南半島的局部地區，據估計全球種群數量不足一千隻。2021年2月新調整發布的《國家重點保護野生動物名錄》已將海南鳽的保護級別由國家二級提升為國家一級。

據多年關注海南鳽的中科院動物所研究員何芬奇指，海南鳽屬晨昏性鳥類，即在傍晚和清晨活動覓食，而釣魚人的釣線則極易成為這種珍稀鳥類的殺手，之前曾有多例類似的記錄。