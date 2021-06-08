鯨頭鸛表情呆蠢被喻為鳥中哈士奇　專家：鳥中霸王龍更貼切

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-08 22:00

近期，有鳥界哈士奇之稱的鯨頭鸛在網上爆紅，牠有着巨大的喙，呆傻的表情，捕魚時會將大嘴巴放在水中等魚自己上鉤；遇到人時又會禮貌鞠躬，甚至會拔下羽毛送出，不少網民都覺得鯨頭鸛「呆萌」。 然而，成都觀鳥會副理事長朱磊博士認為，鯨頭鸛「姜太公釣魚」的行為並不呆萌，更是殺機四伏，稱為鳥中霸王龍更合適，而成為網紅對鯨頭鸛而言也並非好消息。

鯨頭鸛有着呆傻的表情，因此有鳥界哈士奇之稱。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，鯨頭鸛（Balaeniceps rex）是一種大型水鳥，體長1.2米，高1.1示1.5米，體重4至7公斤，翼展達到 2.6米，頭部尤其巨大，是現存頭部最大的雀鳥。鯨頭鸛巨大的鳥喙寬大而粗壯，是世界上最寬的鳥喙，寬度能達12厘米，嘴端下彎成勾狀。

據介紹，鯨頭鸛分布於南蘇丹和埃塞俄比亞西南部，向南經烏干達、坦桑尼亞西部延伸至盧旺達東部、剛果民主共和國（剛果金）南部及贊比亞北部的淡水濕地。據國際自然保護聯盟（IUCN）資料，鯨頭鸛成年個體的數量僅有3300至5300隻。

朱磊表示，鯨頭鸛在野外基本不動，長時間留守一個地方，耐心等待獵物靠近水面，再猛然用大嘴發出致命一擊。

「壽司」從小被當作寵物飼養，因此對人類比較友好。（影片截圖）

目前，網上都有不少鯨頭鸛的影片，其中以烏干達野生生物教育中心（UWEC）展出的鯨頭鸛「壽司」（Sushi）最為人熟悉，據稱已有32歲高齡。「壽司」從小被當作寵物飼養，因此對人類比較友好，甚至會向人低頭示意。

對於網傳鯨頭鸛「呆萌」，朱磊表示，一方面是大家對鯨頭鸛了解很少，同時網上相關資料大多都是人工飼養的鯨頭鸛，牠們都展現出一些反常表現，包括拔自己羽毛送人、向人鞠躬等。

事實上，鯨頭鸛非常危險，大部分動物園都不會讓飼養員輕易靠近牠們。鯨頭鸛的鳥喙巨大，同時喙端下彎成勾狀，尖端異常尖銳；牠們將嘴伸入水中捕魚的情況雖不常見，但也存在，而此種守株待兔的捕獵方式在自然界並不少見。

近幾年，鯨頭鸛亦在網紅中佔一席位，但新身份並無帶來好運。朱磊表示，人為盜取鯨頭鸛的卵或雛鳥，再向他人或動物園售賣，是鯨頭鸛面臨的一大威脅。同時，棲息地喪失、人為活動干擾、氣候變化等也是不小的威脅。

朱磊介紹，野外生活的鯨頭鸛平均每5年才繁殖一次，每次僅產1至3枚卵，往往只能成功撫育一隻雛鳥。目前，想依靠動物園內已有的鯨頭鸛，建立一個能夠自我維持圈養種群的可能性並不大。成年的鯨頭鸛在棲息地中基本沒有自然的天敵，由於身處茂密且難於到達的濕澤內，人類對鯨頭鸛的了解依然有限。