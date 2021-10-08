年輕人轉投「直播紅娘」相親　是逃不過父母催婚還是找真愛？

全國第七次人口普查數據顯示，中國男性比女性多3490萬人。在男多女少的情況下，不少家長都為子女費盡心思，例如上海人民公園就有聞名全國的「相親角」，貼滿家長為自家兒女徵婚的廣告。

為了應對父母催婚，近期內地就有App為年輕人找「形式婚姻」，即表面上是一男一女組成的家庭，但實際上「夫妻」雙方在生理和人格上都保持獨立。

然而，「形婚App」未有打斷家長催婚的念頭，近期更衍生出「直播紅娘」，令年輕人即使足不出門亦能相親。



《開菠蘿財經》報道，直播紅娘也稱為「短視頻紅娘」，是抖音、快手平台上一個成規模的主播群體，工作內容是在直播間或用影片形式幫人牽橋搭線，簡易而言，即是直播版本的《非誠勿擾》。紅娘直播時會擔任主持，邀請有擇偶需求的男女連線，而絕大多數紅娘的直播內容都非常簡單，包括介紹徵婚對象的信息、直播/線下見面會預告、曬粉絲感謝截圖/祝福牽手成功的情侶等。

參加直播相親的參加者都非常隨意，有人正在吃飯，或閉眼睡覺。（開菠蘿財經）

據介紹，在直播間相親的男女年齡大至70後，小至00後。當紅娘的主播有男有女，從60後到90後都有，晚上9時至11時是直播高峰時間段。由於紅娘業務的地域限制明顯，10萬以上粉絲的帳號已經屬於大號，大多數帳號的粉絲數在幾千到2萬不等，不過部分紅娘的影片作品點讚數能超過10萬。

在直播間，男嘉賓都是輸入口號排隊連線開麥，刷禮物可以插隊，連麥後需要打開攝像頭，幾乎不允許提問，只能說出中意的女嘉賓的號碼。紅娘只讓女嘉賓搖頭或點頭，相當於直接滅燈或爆燈，點頭意味同意互點關注，男嘉賓就要送禮物；被滅燈的男嘉賓會立即被紅娘下線。

美其名是「相親」，倒不如說是「非誠勿擾式交友」。主持人自稱紅娘，但除了讓男嘉賓選心動女生、讓女嘉賓表演才藝，還會引導男嘉賓刷禮物。當遇上刷禮物的男生，女嘉賓通常不會表達感謝，但紅娘會在直播間重點感謝刷禮物的男生，並送上祝福。除此之外，大多數相親直播間都是問答形式，紅娘都會問居住地、年齡、是單身抑或離異等基本資料。有一些直播間活躍度高的紅娘，更會重點幫嘉賓答疑解惑，例如嘉賓自身的條件能否找到對象，或是相親過程中的一些經驗問題。

有觀看了兩晚相親直播的網民稱，打開攝像頭連麥的嘉賓有正在走路的、跑步的、開車的，甚至有閉着眼睡覺的，「好像他們的生活該幹嘛幹嘛，絲毫不受鏡頭影響。但既然是相親，還是感覺重視程度不夠」。

前述網民稱，看直播至少明確了自己在相親市場上的位置，也學到一些相親常識。有女網民稱，剛開始關注直播紅娘的原因，是因為「可能相親這件事，還是需要專人指導」，但她坦言觀後感不好，「相親市場對大齡女生太不友好了，套路都是『勸大齡女湊活找個人嫁了得了』」。

她透露，有紅娘強調任何優點背後必然會有缺點：有才華的長得醜，長得帥的犯桃花，掙錢多的不顧家，太顧家的沒出息，有出息的不浪漫，浪漫的靠不住，靠得住的又窩囊。她又看過一類紅娘用「男女搭配原則」向大齡女販賣焦慮的影片，即將徵婚人群分為ABCD四等，分別代表優、良、中等、一般。

據了解，紅娘的地域標籤非常明確，一般是為某市、某省或鄰近幾個省的人做相親服務，部分會同時搭建兩類社群，未婚群和離異群，或有明確的服務群體，會在直播間直接標註「解決大齡男女脫單難題」。有紅娘表示，直播相親的門檻很低，本來就不必過於正式，同時是一個相對自由的職業，想開播就開播，想播多久播多久，但一定是愈勤勞愈賺錢。

紅娘又稱，配對成功的情侶可以回到直播間刷禮物表示感謝，但她圖的不是禮物錢，而是提升直播間人氣，展示業務水平，增強其他粉絲的信任感。最賺錢的環節是擁有同城相親資源庫後，舉辦線下相親見面，收相對便宜的門票費，但要拉贊助、賺贊助商的錢。她表示，撮合男女雙方、降低強勢一方的預期是紅娘的職責，「我們經常在教男方怎麼討好女方，在女方面前說男方好話」。