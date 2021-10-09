疑穿泳衣在麗江一飲用井中戲水惹議　女遊客：老公正吵着要離婚

內地「十一」長假期間，不少人選擇外出遊玩，然而一段女遊客身穿泳衣，在雲南麗江一飲用井中戲水的影片近日在網絡瘋傳。事後，當事人聲稱自己當時只是喝醉，而丈夫知道這件事後，正吵着要與她離婚。



事發於麗江古城繁華路段中央的石榴井，其為當地最為知名的飲用井之一，居民甚至在井邊放置小碗方便遊客取用。惟網傳影片顯示，涉事女遊客穿上疑似黑色泳衣坐在井邊不停用雙腳踢水，更躺靠着，將全身浸於水中，期間還曾張開雙臂直呼「好爽啊」。自此，無論當地居民還是遊客，都再也沒喝過該井的水。

事發後，輿論紛紛狠批女子沒有公德心，群情憤慨下，自知闖下大禍的當事人遂在周四（7日）發文道歉，稱自己不是有意下水玩，而是酒醉後不慎跌入水中，之後在完全失去自控能力與意識下戲水，事件完全是意外。

她又指，當時身上穿的也不是泳衣，而是一條黑色裙子，只是因為沾了水比較貼身，故看着像泳衣。不過該說法受到不少網民質疑，「穿泳衣喝酒，你把大家都當傻子哄吧」。

她還稱，目前家人朋友們都看到影片，實在很丟臉，其丈夫也知道了此事，現在正吵着要離婚。她強調，對於當天的不文明行為十分後悔，懇請社會原諒。不過，當地文旅部門事後發布通告，譴責不文明戲水行為的同時，亦表示警方已經介入調查。