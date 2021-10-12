上海「Prada街市」成打卡熱點　央視批有人拍照後在門口丟棄芹菜

9月底，意大利頂級時尚奢侈品牌Prada與上海的烏中市集跨界聯名的快閃店開業。由於快閃店以品牌特有的標誌及2021秋冬主打印花圖案作為裝飾，場內商販售賣的蔬果也用Prada的紙包裹著，故被稱為 「Prada菜場」。顧客買滿20元人民幣，更可獲贈Prada暗紋紙袋。

「Prada菜場」吸引大量年青人「打卡」，卻有人將完成了「拍攝任務」的芹菜直接丟進門口的垃圾桶。

央視發表評論稱，這一幕諷刺的同時也讓人覺得可悲，又指有人被奢侈品的光芒閃「瞎」了眼、蒙住了心。



據《新民晚報》報道，一名穿著碎花裙的年輕女子，先是舉著買好的芹菜，在「Prada菜場」樓梯通道擺姿勢拍照。該女子轉身出了「Prada菜場」後，將剛買來的芹菜直接丟進了路邊的垃圾桶裡。這個舉動把一旁的清潔工人嚇得目瞪口呆。

央視網11日發表評論稱，現代版的「買櫝還珠」上演，諷刺的同時讓人覺得可悲。評論指有人被奢侈品的光芒閃「瞎」了眼、蒙住了心。在一些人眼裡，一捆芹菜的價值顯然比不上一個Prada紙袋，但他們卻不知，春生夏長、秋收冬藏，從種子破土萌發到端上餐桌一蔬一菜、一粥一飯裡，都是生活的美好與艱辛。

評論又指，煙火氣的生活絕非秀場，比起那個能發到朋友圈收集點讚的奢侈品紙袋，不浪費的自覺、愛惜物力的習慣、尊重勞動者的修養、敢於打破虛榮的勇氣，才是最貴的奢侈品。

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據早前報道，「Prada菜場」面積有2000多平方米，以品牌特有的標誌及2021秋冬主打印花圖案，為市集進行了全方位的包裝。該處旋即成為「網紅」，不僅建築外牆被裹上了幾何圖案印花，連蔬菜、水果也「披上」了本次活動主題的新裝。

在9月27日至10月10日期間舉行，顧客只要買滿20元，可獲贈送數量有限的Prada暗紋紙袋。而到該處「打卡」的民眾多不勝數，其接過Prada包裝袋後紛紛不忘擺拍。

該街市是為配合2021秋冬廣告大片發布而開啟的快閃店。（徐匯商務）

有女顧客更直言其實自己不太會做飯，但覺得這樣的街市魅力非凡，遂專程乘車過來參觀。更有人表示：「我就是為了回家給女兒拍照來買菜的，這個袋子能多給我兩個伐啦？」亦有買菜的居民感嘆道「多少年不進菜場的小年輕都來了」。