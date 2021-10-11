入住台灣民宿喜見「五星級夜景」　真相驚呆住客　網民：專業騙局

台灣疫情趨緩，再加上連假期間，許多民眾會攜家帶眷出去遊玩，有人會選擇飯店、旅館居住，也有人會承租日租套房，不過有一名女網友在臉書貼出一張照片，原本看到日租套房窗外有著五星級的夜景，沒想到一打開窗戶，真相令她超傻眼，照片曝光讓不少人笑翻。



原PO在臉書「爆廢公社」貼出套房照片，只見從窗戶往外看可看到美麗的夜景，讓她忍不住大讚房東「超走心」。

原PO說房間有窗有夜景，實在是非常加分，沒想到滿心歡喜地打開窗戶卻讓她非常傻眼……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

原來這美麗的夜景竟然只是一張很大張的海報，房東將它貼在窗戶外頭的牆壁上，遠遠看還真的以為是窗外的景致，原PO說原本要給這間房間五星好評的，沒想到真相曝光後讓她直呼「還是算了吧」。

照片讓其他網友看了都笑翻，「也是有用心啦」、「跟泡麵封面一樣，景色僅供參考」、「有些布簾拉開是一面牆的，妳這個算高等級的了」、「專業的騙局」、「笑死，說不定老闆沒蓋妳，搞不好真的是牆壁完工前拍的」、「等白天還能看到夜景多好」、「房東真幽默」。

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