內地鞋盒也可以「炒」？　LV鞋盒售24萬元惹議　網民直言不理解

內地近年來興起炒賣限量版波鞋的風氣，可觀的轉手利潤成為不少人的「謀財之道」。惟近日有現象表明，鞋盒在「潮文化」的驅使下，擁有了與波鞋一樣的地位，被炒至幾百元（人民幣，下同）甚至上萬元不等，其中一款LV的鞋盒更是以24萬元的售價創新高。對此，有內地網民更是諷刺到，「我國不稀奇，買個奶茶都有人炒」。



內地網購平台有鞋盒被炒至接近五萬元人民幣。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，不少網購平台上都出現了幾百元甚至上萬元出售鞋盒的現象，有電商的月銷量還達到了上千個。其中，某款限量聲控鞋盒的售價就達到2400元，該賣家表示，「這款鞋盒目前在市面上很難買到，我現在也只有兩個。」

該賣家還稱，他所售賣的兩個鞋盒中，其中一個是有瑕疵的，「這並沒有影響到顧客的熱情，仍然不斷有人來問價，有高價購買存在瑕疵鞋盒的意願。」

此外，2009年出品的一對限量版波鞋，如今已被炒至10萬元，若再搭配限量鞋盒，價格則需要35萬元。

而對於炒賣鞋盒的現象，有對波鞋市場頗有研究的人士評價指，「與其說它們是一種儲物工具，還不如說它們完全成了一種可單獨售賣的商品，是一類昂貴的收藏品。」

還有業內人士表示，炒賣鞋盒主要分為兩種，一是作為商品、裝飾品進行銷售，鞋盒本身具有價值；二是作為鞋子的附屬品，就是承載鞋子並一起進行銷售。「這兩種雖然都是鞋盒，但具有完全不同的屬性，不能認為其價格高不可攀，就將這個問題歸類為『炒』。」

事件亦引發網民關注：

「我不理解」。



「這是準備以假亂真吧。就跟茅台紙盒一樣」。



「一千多買雙鞋我都不願意。還買鞋盒」。



「這不是腦子有病嘛」。

