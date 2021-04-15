李寧指已採取多重措施防止「炒鞋」　門市購買限量版須核實身份證

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-15 10:29

新疆棉花風波令Nike、Adidas等多個外國運動品牌被內地民眾列作抵制目標，同時使國產品牌的關注度順勢上揚。惟不少國產品牌的人氣波鞋隨即就出現大幅漲價、缺貨，掀起一股炒賣熱潮。其中包括有發售價為1499元（人民幣，下同）的李寧波鞋，一度在內地網購平台「得物」上被炒至48889元的「天價」。 李寧相關人士回應指，希望消費者能夠理智消費，並透露已有線上、線下分別採取措施防止「炒鞋」。

李寧一款原價僅1499元的波鞋被炒至近5萬元。（證券日報）

據《證券日報》報道，李寧相關人士澄清被炒賣的波鞋，本身已是幾年前的舊款，目前已經不再生產，不清楚為何會以如此高價售賣。李寧相關人士又提到，一般來說「炒鞋」的人並不是甚麼鞋都炒，而是有特定的目標，例如限量版或等小批量發售的產品。

對於有聲音質疑疑品牌商應該加大生產量，買不到限量款是因為采取飢餓營銷策略，李寧相關人士就解釋，公司生產產品會事先做市場調查，並會同時考慮存貨和售罄率等問題，「我們不會有錢不賺，而是看市場需求來決定生產數量。」李寧相關人士稱，公司個別產品有數量限制，受多種因素影響，例如有些限量版或專業版鞋的生產工序繁多，還有原材料的供應和生產廠商的產能等因素，都會制約產品的產量。即使市場上出現缺貨，公司也會因為時間或原材料等關系無法進行補貨。此外，公司也要考慮下一批新品的發售，以致每期限量版波鞋的生產都是按照規劃進行，不能隨意加單。

報道又提到，事實上，除了原材料和生產廠商的產能配置問題外，李寧所推出的「合同鞋」還存在數量限定問題，導致無法加單。李寧相關人士表示，一部分鞋款是通過與合作方簽合同的方式開發，相關產品的銷售數量在合同中都有標注。假設與合作方簽訂的合同是售出數量一萬對，李寧就不能擅自額外生產，「有的款式在市場銷售確實非常火爆，斷貨後，即使是朋友來找我幫忙，也買不到。」

李寧相關人士表明，為了防止有人利用軟件搶購限量版，在線上時會採取IP地址核對方式，如果發現有IP地址多次出現，疑似炒鞋者，店家就會拒絕發貨。同時，在線下時還會採取身份證核實的方式。李寧相關人士強調，雖然有關做法不能完全杜絕炒鞋行為，但會希望能夠盡量給消費者提供一個公平的消費環境。

（綜合報道）