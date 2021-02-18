Doraemon x GUCCI︱金牛哆啦A夢紙袋內地掀炒風　最貴320元一個

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-18 18:10

知名時裝品牌Gucci去年年底推出與日本經典漫畫哆啦A夢合作的多款產品，紀念漫畫誕生50周年，購買該系列產品更會附送印有哆啦A夢公仔的紙袋。 據內媒報道，這款紙袋近日掀起一陣收藏熱潮，在二手買賣平台上被炒至上百元，有網民甚至開價269元人民幣（約合320元港幣）一個，仍不乏購買者。

在內地二手交易平台「閒魚」搜尋「Gucci 紙袋」，可見大量賣家正出售印有哆啦A夢圖案的購物紙袋，價格根據紙袋規格大小和圖案款式在100元至200元人民幣不等。其中農曆新年限定款，即印有「金牛哆啦A夢」圖案的紙袋最受歡迎。

一名上海賣家出售該款紙袋時標註了「真的硬貨，非常有收藏價值，專櫃貨也很少」，並強調「發貨都會用泡沫紙打包好幾層」。根據這名賣家的定價，最便宜的窄版紙袋單個也要129元人民幣（約合155元港幣），而最貴的大尺寸紙袋為269元人民幣（約合320元港幣），仍吸引不少買家詢問相關情況並成功交易。

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有內地網民猜測，該款紙袋能夠掀起炒風大賣，是因為近期流行「名牌紙袋改造」。據悉，小紅書等網站上有不少DIY名牌紙袋製作方式，把紙袋放入相同尺寸的PVC膠袋，將紙袋原有的手繩拆掉，再裝上兩條手柄，或在兩側加上孭帶，就能成功改造出一個帶有名牌Logo的「新包包」，看起來和普通手袋差不多。此外，時值辛丑牛年，「金牛哆啦A夢」別具收藏價值。

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（綜合報道）