中國自主研製整體式固體火箭引擎試車成功　500噸推力世界上最大

官方傳媒報道，中國自主研製的目前世界上推力最大、可工程化應用的整體式固體火箭引擎，近日在航天科技集團四院試車成功。



中國自主研製的目前世界上推力最大、可工程化應用的整體式固體火箭引擎。（央視新聞）

報道介紹，該引擎直徑3.5米，推力達500噸，採用高性能纖維複合材料殼體、高裝填整體澆注成型燃燒室、超大尺寸噴管等多項先進技術，綜合性能達到世界領先水平。報道指出，試驗的成功，標志著中國固體運載能力實現大幅提升，為中國運載火箭型譜發展提供更多的動力選擇，對推動未來大型、重型運載火箭技術的發展具有重要意義。

報道最後稱，基於500噸推力整體式固體火箭引擎，航天科技集團四院已經在開展直徑3.5米級分段引擎的研究，共分為5段，最大推力將達到千噸級以上，可應用於大型、重型運載火箭固體助推器中，以滿足中國太空裝備、載人登月、深空探索等航天活動對於運載工具的不同發展需求，為建立國內固體、液體運載火箭相得益彰，以及完善的航天運輸系統提供更加強大有力的動力支撐。

直徑3米、3.2米分段式引擎已經試車成功。（央視新聞）

目前，基於500噸推力整體式固體發動機，航天科技集團四院已經在開展直徑3.5米級分段發動機的研究，發動機分5段，最大推力將達到千噸級以上，可應用於大型、重型運載火箭固體助推器中，以滿足中國空間裝備、載人登月、深空探索等航天活動對於運載工具的不同發展需求，為建立國內固體、液體運載火箭相得益彰，以及完善的航天運輸系統提供更加強大有力的動力支撐。